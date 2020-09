Anses informó el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único.



JUBILACIONES Y PENSIONES

Haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $20.374

DNI terminado en 0: jueves 8 de Octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de Octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de Octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de Octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de Octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de Octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de Octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de Octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de Octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de Octubre



Haberes que SUPEREN la suma mensual de $20.374

DNI terminado en 0 y 1: viernes 23 de Octubre

DNI terminado en 2 y 3: jueves 26 de Octubre

DNI terminado en 4 y 5: viernes 27 de Octubre

DNI terminado en 6 y 7: sábado 28 de Octubre

DNI terminado en 8 y 9: domingo 29 de Octubre



ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

DNI terminado en 0: jueves 8 de Octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de Octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de Octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de Octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de Octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de Octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de Octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de Octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de Octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de Octubre



ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

DNI terminado en 0: viernes 9 de Octubre

DNI terminado en 1: martes 13 de Octubre

DNI terminado en 2: miércoles 14 de Octubre

DNI terminado en 3: jueves 15 de Octubre

DNI terminado en 4: viernes 16 de Octubre

DNI terminado en 5: lunes 19 de Octubre

DNI terminado en 6: martes 20 de Octubre

DNI terminado en 7: miércoles 21 de Octubre

DNI terminado en 8: jueves 22 de Octubre

DNI terminado en 9: viernes 23 de Octubre



ASIGNACIÓN POR PRENATAL Y MATERNIDAD

DNI terminado en 0 y 1: viernes 9 de Octubre

DNI terminado en 2 y 3: martes 13 de Octubre

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 14 de Octubre

DNI terminado en 6 y 7: jueves 15 de Octubre

DNI terminado en 8 y 9: viernes 16 de Octubre



ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio – Nacimiento – Adopción)

Primera Quincena: del 6 de Octubre al 10 de Noviembre

Segunda Quincena: del 22 de Octubre al 10 de Noviembre



PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: jueves 1 de Octubre

DNI terminado en 2 y 3: viernes 2 de Octubre

DNI terminado en 4 y 5: lunes 5 de Octubre

DNI terminado en 6 y 7: martes 6 de Octubre

DNI terminado en 8 y 9: miércoles 7 de Octubre



ASIGNACIONES FAMILIARES DE PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre



PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

DNI terminado en 0 y 1: viernes 23 de Octubre

DNI terminado en 2 y 3: lunes 26 de Octubre

DNI terminado en 4 y 5: martes 27 de Octubre

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 28 de Octubre

DNI terminado en 8 y 9: jueves 29 de Octubre