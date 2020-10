El ministro de Educación Francisco Gordillo presentó hoy su renuncia al cargo. Según trascendió, la misma fue entregada luego de un diálogo que mantuvo con el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, a quien le habría manifestado que sentía muchas presiones.

Todavía no se conoce el nombre de su reemplazante, aunque el gobernador Raúl Jalil se tomaría unos días para decidir el mismo.

Desde hace algún tiempo, Gordillo había quedado envuelto en muchas polémicas, entre ellas las desginaciones irregulares que se habían dado en el Ministerio. En las últimas horas además, había recibido fuertes críticas por el traspaso de los IES. «Cómo será el traspaso de los IES, no tengo ni la menor idea porque eso no depende del Ministerio de Educación. En eso está trabajando el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica en forma particular. Las reuniones con los rectores y demás lo van a tener otro ministerio y no el de Educación», había expresado Gordillo.

Al mismo tiempo, comentó que su renuncia estaba a disposición del Gobernador, desde el momento en que asumió. Aunque no había dado certezas de su alejamiento. Lo que finalmente sucedió este miércoles.

