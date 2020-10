A partir de hoy y en adelante, comenzó a regir el semáforo epidemiológico que determinará las habilitaciones de actividades en las distintas etapas por las que transite la provincia en el marco de la pandemia por el COVID-19. Ayer, el gobernador Raúl Jalil firmó que aprobó este nuevo esquema de indicadores y definió que Catamarca está en Etapa de Convivencia Amarilla de «Alerta y Vigilancia Epidemiológica».

«El mundo científico de Catamarca acordó los momentos para determinar en qué momento se pasa de amarillo a verde o rojo. Le pedimos a la gente que cumpla los protocolos, porque ahora todos tenemos la responsabilidad de mantener los comercios abiertos. En esta etapa de circulación comunitaria, el sector que más sufre es el sector de salud. Lo que se comprobó en todas partes es que las reuniones sociales son las provocaron la mayor cantidad de contagios. La responsabilidad es nuestra, los comercios cumplen bastante bien los protocolos», dijo en Radio Ancasti Jalil, quien además adelantó que la posibilidad de las reuniones por el día de la madre se va a definir el viernes, y aseguró que «lo peor que podríamos hacer es extender todos los horarios y que el sistema colapse».

La implementación de este sistema en Catamarca lo definió la Comisión Sanitaria COVID-19 que estuvo integrada por autoridades del Ministerio de Salud, Colegio Médico, Circulo Médico, Asociación de Profesionales de la Salud, la Facultad de Ciencias Médicas de Salud, Federación de Clínicas y Sanatorios, y el Colegio de Enfermería. Se regirá por una tabla de indicadores de evaluación del riesgo sanitario para la provincia, que analizarán los índices de propagación viral, la tasa de duplicación de casos nuevos, el porcentaje de población aislada por ser contacto estrecho, la capacidad de respuesta y saturación del sistema sanitario, y la disponibilidad de recurso humano en salud. Las etapas serán Verde de «Nuevas modalidades de Convivencia», Amarilla de «Alerta y Vigilancia Epidemiológica», y Roja de «Aislamiento Estricto».

Rojo

En la Etapa Roja estarán habilitados todos los servicios esenciales, con los comercios en general hasta las 18 horas, supermercados hasta las 20, comercios de cercanía hasta las 22, delivery de comida hasta las 24, actividad física recreativa individual o hasta tres personas al aire libre hasta las 20 y circulación interdepartamental permitida solo para trabajadores esenciales y urgencias; y la circulación estará restringida.

Amarillo

En la Etapa Amarilla el comercio en general se extenderá hasta las 22, y se sumarán las peluquerías hasta las 21; los locales gastronómicos y afines en veredas o al aire libre y en espacio cerrados con el 50% de su capacidad (de domingo a miércoles hasta las 23, y los jueves, viernes y sábado hasta las 24); las quinielas hasta las 21; las ferias al aire libre hasta las 21; los gimnasios, escuelas y talleres de expresiones artísticas y culturales hasta las 23; lo talleres en SEPAVE y centros vecinales con el 50% de su capacidad hasta las 22; las actividades físicas recreativas y saludables individuales y grupales hasta 10 personas en total (salvo ciclismo y enduro hasta tres personas) hasta las 22; las actividades de culto con asistencia a templos y celebraciones religiosas con el 50% de su capacidad hasta las 22; el transporte interurbano con el 50% de su capacidad; el servicio de personal de casas particulares y servicios generales; obra privada hasta las 20; atención en consultorios de profesionales de la salud con turnos programados hasta las 21; las profesiones liberales no sanitarias con turnos programados hasta las 21; la Administración Pública con equipo de trabajo fraccionado, en espacios cerrados con el 40% de su capacidad; hipódromos hasta las 18 horas; casinos y salas de juego desde las 14 hasta las 20 horas; los natatorios para actividades de entrenamiento y por razones de salud, con el 50% de su capacidad hasta las 22; y la circulación estará permitida desde las 6 hasta las 23.30 horas de domingo a miércoles; y hasta las 0.30 los jueves, viernes y sábado.

Verde



En la Etapa Verde, a todo lo permitido se agrega la gastronomía por delivery hasta las 2 AM; los locales gastronómicos podrán extender la atención de domingo a jueves hasta las 24 y viernes y sábado hasta las 2 AM; se habilitan las actividades deportivas de contacto, en ligas federadas sin público; las actividades de culto con sacramentos con el 50% de su capacidad hasta las 22; la atención en consultorios de profesionales de la salud y la atención de profesionales liberales no sanitarias con turnos programados se extiende hasta las 22; se habilitarían las reuniones familiares de hasta 10 personas en espacios cerrados si lo permite Nación; el turismo interno; museos; cine móvil en espacios abiertos; casinos se extienden de 12 a 24; y la circulación estará permitida de 6 a 0.30 salvo los viernes y sábado que se extiende a 2.30. En esta etapa las actividades que no se encuentran expresamente permitidas podrán presentar un protocolo.

Fuente El Ancasti Digital