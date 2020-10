La espera se terminó. El próximo 30 de octubre fue la fecha señalada por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol, en consenso con el Gobierno nacional, para el regreso del fútbol de Primera División. Más de siete meses después de la suspensión por el avance de la pandemia de coronavirus, hoy se realizará el sorteo de la competencia que servirá para el reinicio de la actividad.

Desde las 14 en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, los principales dirigentes encabezados por el presidente Claudio Tapia y el titular de la liga, Marcelo Tinelli, realizarán el sorteo de lo que será la Copa de la Liga Profesional. Este nuevo certamen entregará dos plazas para las competencias internacionales del año próximo: dará un lugar para la Copa Libertadores 2021 y otro para la Copa Sudamericana 2022.

Habrá cuatro copones en el sorteo: en uno estarán los mencionados cabezas de series y en otro estarán los equipos de La Plata y Santa Fe. Los dos restantes estarán compuestos por los clubes del interior del país y en el último estarán los conjuntos de la zona del AMBA, entre ellos Huracán.

Cabezas de serie: Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez.

La Plata-Santa Fe: Estudiantes, Gimnasia, Unión, Colón, Rosario Central y Newell’s.

Interior: Talleres (Córdoba), Patronato (Entre Ríos), Godoy Cruz (Mendoza), Central Córdoba (Santiago del Estero), Atlético Tucumán y Aldosivi (Mar del Plata).

AMBA: Argentinos Juniors, Arsenal, Banfield, Defensa y Justicia, Huracán y Lanús.

Cómo será el formato de competencia

Como el nuevo campeonato tiene formato de copa nacional, no se jugará un torneo largo de todos contra todos. Los 24 equipos estarán divididos en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los cabezas de serie de cada zona serán Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez, que le ganó la puja por ese lugar a Huracán.

En la primera fase del torneo, los conjuntos se medirán en partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada zona se clasificarán para jugar en la Zona Campeonato. La instancia decisiva estará compuesta por los 12 equipos que se dividirán en los Grupos A y B y jugarán a una ronda de cinco fechas. Los líderes de cada zona se probarán en una final a partido único en campo neutral. El campeón ganará un lugar para representar al fútbol argentino en la Libertadores 2021.

A pesar de los rumores que indicaban que habría una jornada interzonal o fecha “de clásicos”, finalmente no se dispondrá dentro del calendario del certamen. Hay que remarcar que no habrá descensos y los puntos de este certamen no se sumarán para los futuros promedios.

Los equipos que finalicen en el tercer y cuarto puesto de la fase inicial pasarán a jugar en la Zona Complementación (también en dos zonas de seis contendientes) con el mismo formato que el grupo que buscarán el nuevo título. El conjunto que gane este mini torneo se enfrentará al subcampeón de la Zona Campeonato en un partido que decidirá al club que jugará la Copa Sudamericana en 2021.

Cuándo finalizará la Copa de la Liga Profesional

El nuevo campeonato iniciará el último fin de semana de octubre. La pelota volverá a rodar el próximo viernes 30 de octubre y, si bien no se definió la fecha de su finalización, se estima que la misma será a mediados de enero para ajustar el calendario al futuro torneo.

De esta manera, los clubes de Primera División podrán volver a competir con el objetivo de disputar un nuevo título, las clasificación a las copas y además para prepararse para el inicio de lo que será el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol 2021: resta definirse si habrá una Copa similar antes del torneo largo.

Ante la complejidad que ofrece la agenda futbolística en lo que resta del año, existe consenso entre la AFA y la Liga para que no se suspenda la competencia durante las próximas dos fechas de Eliminatorias que se jugará en noviembre. Es válido recordar que la Selección que dirige Lionel Scaloni recibirá a Paraguay el 12 del mes próximo y visitará a Perú en Lima a los cinco días, el 17.

De esta manera, al igual que sucede en diferentes competencias del fútbol de Europa, como por ejemplo la Premier League inglesa, habrá acción en Navidad y en el Año Nuevo.

Para el sorteo de esta tarde, se espera que las figuras de los 24 clubes de Primera División se presenten en el evento a través de una plataforma de streaming. El envío se podrá seguir por todas las plataformas oficiales de la LPF.

Fuente Infobae