La incidencia del cáncer de mama no cesa. Con datos de este mismo año, la Organización de la Salud (OMS) lo sigue clasificando como el más común entre mujeres de todo el mundo: hasta un 16% de la población femenina lo padece.Éstos son los síntomas a los que tienes que estar más alerta1. Cambios en la pielLa aparición de un nódulo o el endurecimiento de la mama es una señal típica (pero no la única). Generalmente no son dolorosos por eso es importante que la mujer se palpe y explore los senos con frecuencia y así logre identificar los cambios.2. MalformacionesLos cambios en la forma del pecho también deben alertar. Y aquí hay variantes. Las malformaciones pueden tratarse del hundimiento de uno o los dos pezones, de mamas asimétricas o incluso si el movimiento de los senos es diferente entre uno y otro.3. Dolor y secreción del pezónSi un pecho te duele, es señal de que algo no va bien así que intenta identificar más síntomas y acude al médico si algo se sale de lo normal, pero recuerda que debes distinguirlo de la molestia o la hipersensibilidad en los senos que algunas mujeres experimentan durante la menstruación.También una señal de alerta muy clara es si al apretar el pecho sale líquido del pezón. A veces puede ser sangre, otras un líquido transparente.