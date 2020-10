El bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, analizó la actual situación de Argentina que ya superó el millón de contagios de coronavirus, y advirtió que la cantidad de infectados es seis veces más a la que informan las cifras oficiales.Ads by

“Nosotros detectamos que uno de cada seis y uno de cada ocho infectados con Covid no saben, o nunca supieron, que estaban infectados y contagiaron a otras personas”, explicó a Cadena 3.

Y manifestó que con este cálculo se presume que “no hay forma de bajar la cantidad de casos si no entendemos cómo funciona la transmisión del virus”.

Si no reducimos la cantidad de gente con la que estamos, y minimizamos el riesgo de contagios los casos no van a bajar. No terminamos de tomar conciencia del riesgo de la transmisión