Debido a la creciente matrícula de la institución, el Jardín Municipal presentaba diversas necesidades edilicias, para poder contener y brindar las mejores comodidades para los niños que asisten al lugar, es por esto que el Municipio de Tinogasta a través de la Secretaría de Obras Públicas dio comienzo a las obras de refacción que en el día de ayer se dieron por habilitadas.

El jefe comunal estuvo acompañado por el Senador Provincial Dr. José Alaniz Andrada, la Concejala Prof. María Chaile, el secretario de Obras Públicas Sr. Ernesto Andrada, el secretario de Turismo, Cultura y Educación Prof. Marcos Stieb y la Directora del Jardin de Infantes Municipal Jesús Niño Sra. Marcela Acosta.

Las intervenciones realizadas fueron en los sanitarios, cambio de cerámicos, trabajos de plomería y electricidad, ampliación de los espacios, mejoras en las áreas de esparcimiento, trabajos de pintura en todas las instalaciones, colocación de nuevos juegos y un mangrullo, así como también reparación de los juegos ya existentes, contrapiso en las zonas de juegos y colocación de césped sintético, el cual además de brindar una estética diferente, cumple la función de protección de los niños durante sus horarios de juegos.

“Una alegría enorme de poder seguir avanzando en el crecimiento de nuestro Jardín Municipal y en esta nueva manera virtual de cerrar un ciclo lectivo, pero con la emoción y la alegría de cada uno de los papás y de los chicos que hoy ya se despiden del jardín municipal. Para nosotros felicitar a todo el personal que ha hecho un gran esfuerzo en todo este año diferente, con un gran compromiso y amor por los chicos” Manifestó el Jefe Comunal.”

La matrícula de todos los años es en promedio entre 200 y 220 chicos, tratándose de una demanda numerosa era de gran importancia las refacciones realizadas, para garantizar el bienestar y la comodidad de los chicos. Cabe destacar que la obra representó una inversión de $1.321.877,07.

La directora del Jardín, Prof. Marcela Acosta expresó: “Yo desde hace muchos años que trabajo en el jardín, y creo que es el único Intendente que me escuchó y las veces que le pido algo él siempre trata de complacer en lo que es para el jardín, realmente no tengo palabras de agradecimiento, sé que es una obra muy linda, es algo que va a quedar por mucho tiempo, los chicos van a disfrutar de un juego hermoso y sobre todas las cosas el patio de atrás, que no todos los jardines lo tienen, así que orgullosa de este logro, que es un logro en conjunto.”

Prensa y Comunicación

Municipio de Tinogasta