Otras 91 personas murieron y 5.795 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el Gobierno nacional ratificó que la próxima semana llegarán al país desde Rusia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V.

Con las cifras oficiales informadas, el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 41.763, en tanto que los infectados llegaron a 1.537.169, de los cuales 1.362.617 son pacientes recuperados.

El Ministerio de Salud informó que permanecen hospitalizadas en terapia intensiva 3.452 personas en todo el país, mientras que el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es de 54,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires es de 59%.

En tanto, los casos positivos registrados este sábado son de Buenos Aires 2.180, Ciudad de Buenos Aires 501, Catamarca 29, Chaco 138, Chubut 322, Corrientes 100, Córdoba 262, Entre Ríos 210, Formosa 0, Jujuy 4, La Pampa 203, La Rioja 5, Mendoza 82, Misiones 24, Neuquén 215, Río Negro 204, Salta 67, San Juan 19, – San Luis 31, Santa Cruz 254, Santa Fe 742, Santiago del Estero 28, Tierra del Fuego 69 y Tucumán 106.

Vacunación

En este contexto, el Gobierno nacional ratificó que la semana próxima llegarán al país desde Rusia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, en un vuelo que arribará en vísperas de la Navidad.

«Argentina está preparada para la llegada de la vacuna la próxima semana», aseguró el subsecretario de Estrategias Sanitarias del ministerio de Salud, Alejandro Costa, mientras la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que «se harán todos los esfuerzos para traer la mayor cantidad de vacunas».

«Desde el Ministerio de Salud estamos armando la logística de la vacunación en las provincias para que una vez que arribe la vacuna desde Rusia se pueda iniciar la campaña en los centros de vacunación, tres o cinco días después de la llegada de este envío», señaló Costa.

Y en ese sentido, el funcionario advirtió: «Después de esos cinco días como máximo, se podrá empezar a vacunar, por lo que necesitamos la mayor celeridad administrativa y logística».

El subsecretario Costa consideró que «el Gobierno argentino, a través de su línea aérea de bandera Aerolíneas Argentinas, ya tiene preparada toda la logística para traer a partir del 22 de diciembre la vacuna» al país.

Por su parte, especialistas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), aseguraron que las vacunas que demuestren ser «inmunogénicas y seguras» y que sean aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) se podrán aplicar a la población «sin temores».

«Si la Anmat no me asegura que esa vacuna es segura y efectiva no me la aplico. Si Anmat dice que corresponde, yo me la voy a aplicar», dijo Pedro Cahn, uno de los panelistas del webinar organizado por la SADI.

El director científico de la Fundación Huésped afirmó que «nadie va a exponer a nadie a algo que no se esté seguro, vaya a ser más ventajoso que riesgoso para quien lo vaya a recibir».

El infectólogo explicó que además de la Anmat, a la que definió como «una institución de altísimo prestigio no sólo en la Argentina sino también fuera de la Argentina», hay otra instancia en el área de vacunas que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), «un organismo independiente que asesora al Ministerio de Salud».

Ricardo Rüttimann, director de Vacunas de la SADI que también participó del encuentro virtual, señaló que «el hecho de que el organismo (la Anmat) esté en estos momentos en Rusia para inspeccionar cómo es la planta de elaboración de la vacuna Sputnik, cómo se fabrica, si cumple o no con los lineamientos de manufactura, genera confianza».

Panorama internacional

En el plano internacional, Estados Unidos inició su distribución de la vacuna del laboratorio Moderna en todo su territorio, luego de registrar un nuevo récord de casos diarios de Covid-19, mientras la campaña de inmunización fue lanzada también en Israel.

En Europa, en tanto, varios países sumaron restricciones de cara a las fiestas de fin de año para contener el avance del brote.

Una semana después de aprobar la vacuna de Pfizer, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó de emergencia la del laboratorio estadounidense Moderna, cuyas primeras dosis comenzaron a ser distribuidas este sábado.

«La distribución de la vacuna Moderna ya comenzó», dijo el general Gus Perna, responsable de la operación gubernamental para garantizar la entrega de las vacunas.

Perna destacó que las condiciones de almacenamiento menos estrictas para el inmunizante de Moderna, que necesita de -20ºC en lugar de los -70ºC de la de Pfizer, otorgan una mayor «flexibilidad para satisfacer las necesidades de las zonas rurales y de más difícil acceso».

En ese sentido, indicó que el Gobierno espera haber entregado 20 millones de dosis para fin de año, aunque posiblemente esa cifra se logre en la primera semana de enero, reportó la agencia de noticias AFP.

Mientras la campaña de inmunización continuaba desplegándose, la pandemia del nuevo coronavirus seguía azotando al país, el más afectado a nivel mundial, con más de 17,5 millones de contagios y más de 314.000 decesos.

En las últimas 24 horas, Estados Unidos registró más de 249.000 nuevos, la cifra más alta registrada en un día desde el inicio del brote.

En tanto, India, el segundo país con más casos en el mundo, superó este sábado los 10 millones de positivos, 25.000 en la última jornada, mientras que Rusia cruzó el umbral de 50.000 muertes y Alemania el de los 25.000 fallecidos.