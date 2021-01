En esta primera etapa fueron 5 los comedores beneficiados, y próximamente en una segunda etapa se les entregará a los comedores restantes.

De la entrega simbólica de los elementos, también participaron la secretaria de Desarrollo y Hábitat Social Lic. Viviana Cortéz, el secretario de Interrelaciones Municipales dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, Lic. Horacio Sierralta, la presidenta de la Asociación “Conciencia” Sra. Escribana Griselda Heredia Almada y demás miembros de la mencionada ONG, y las personas que colaboran en los comedores beneficiados.

La Asociación “Conciencia” y la Fundación del Banco Nación, estuvo realizando un trabajo articulado con el Municipio de Tinogasta en las gestiones para obtener los insumos que fueron entregados para los comedores, los cuales son: el Comedor infantil «Nuevo Amanecer» de Barrio los palacios, «Gotitas de Miel» de Barrio Los Guaytima, «Nueva Esperanza» de Barrio Santo Domingo del distrito de Santa Rosa, y los Espacios de Primera Infancia (EPI) «San Juan Niño» y «Esperanza».

“Asociación conciencia tiene como objetivo formar a los niños, jóvenes y adolescentes para que sean ciudadanos que puedan transformar la sociedad en la que viven, y así hacer una sociedad mejor, pero si el niño no es alimentado correctamente, no recibe el amor de su familia, no tiene toda esa contención es difícil poder desarrollarse íntegramente como persona que va a servir a una comunidad.” Manifestó la Sra. Escribana Griselda Heredia Almada. Titular de la Asociación Conciencia.

“Tenemos que fortalecer los comedores, pero para esto es necesaria la participación de todos, se hicieron huertas comunitarias, se trabajó en red con el CECA, con Agronomía de Zona, con la Secretaría de Producción, hemos trabajado y articulado de diferentes formas para fortalecerlos, y el resultado de esto es que no han tenido interrupciones este año, lo que es todo un logro” Expresó la Lic. Viviana Cortéz.

Los insumos entregados para cada comedor en mención consistía en un kit que comprende en, 1 olla de aluminio de 50 litros, 1 cacerola de 50 litros, 2 ollas de aluminio de 25 litros, 6 asaderas enlozadas, 2 coladores de aluminio, 4 ensaladeras de acero, 4 tablas para picar, 2 cucharones de aluminio, 2 espátulas industriales, 2 cuchillas de acero, 1 cuchilla de 15 cms. 2 juegos de cubiertos de acero, 2 batidores manuales de alambre, 4 pisa papas, 4 pelapapas, 4 abrelatas, 2 ganchos saca fuentes, 2 ralladores, 2 jarras medidoras, 1 tacho de basura de PVC, 1 balanza digital y 1 anafe industrial.

Prensa y Comunicación

Municipio de Tinogasta