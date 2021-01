El incremento de casos positivos detectados en la provincia genera preocupación en las autoridades sanitarias, que insisten en la necesidad de cumplir con las medidas preventivas establecidas para evitar el contagio.

El porcentaje de ocupación de camas en la Unidad de Terapia Intermedia (UTI) en el hospital “Carlos G. Malbrán” es del 82 por ciento, en tanto que en la Unidad de Terapia Intensiva es del 27 por ciento. Las cifras preocupan a las autoridades ya que los registros de casos diarios no descienden, lo que refleja que determinada cantidad de personas que contraen el virus van a requerir la asistencia en el nosocomio.

Consultado sobre esta situación, Daniel Godoy, director del hospital del Hospital “Carlos G. Malbrán”, explicó a este diario: “Desde hace tiempo que vengo diciendo a la gente, desde cuando la ocupación era del 70 por ciento, ahora estamos en el 88 entre anoche y hoy a la mañana -por ayer-. Es verdad y nos preocupa mucho, Terapia Intermedia y Terapia Intensiva es exactamente lo mismo en lo que se refiere al control, al monitoreo y al seguimiento, la diferencia entre un lugar y otro es el respirador. De un lado van todas las técnicas de oxigenoterapia que no requieren intubación y respirador y del otro van los que requieren el respirador o tienen alguna otra complicación realmente grave. Es el paso previo pero siempre dentro de una unidad, porque esto es un seguimiento del paciente”.

En idéntico sentido, el profesional explicó en diálogo con El Esquiú.com la capacidad de cada servicio y el tiempo de atención que requiere cada paciente contagiado de coronavirus que allí ingresa. Al respecto comentó: “La capacidad de camas dela UTI son 30 camas y en UTI son 33, esa es la capacidad total. La permanencia de un paciente en las unidades de atención promedio es de cuatro semanas, lo expliqué varias veces: un paciente normal de terapia intensiva normalmente, superior o agudo, es de siete a diez días, en cambio estos enfermos tienen cuatro semanas. Por eso es que cuando una cama se ocupa sabemos de antemano que tres semanas va a estar seguro ocupada, porque también ese es el tema, es una patología de larga evolución en el periodo agudo, no es que rápidamente podemos tener un giro cama, sacarlo al paciente rápido, no podemos lamentablemente. Hoy en Terapia Intermedia nos quedan cuatro camas libres nada más”.

Recurso humano cansado

“Uno puede tener las camas, el respirador y todo, pero el recurso humano tampoco es que me sobre, la cama y el equipamiento tecnológico requieren de alguien que los maneje. Llegamos a esta etapa con el personal recontracansado, he tenido que suspender licencias porque no me permite licenciar como tenía pensado, están sobrecargados encima, tratando de hacer malabares. Ahora que me lo han permitido la ministra y el Gobernador, voy a poder incorporar médicos, traer médicos de otros lados para tener un recurso humano un poco más aliviado en cuanto a cantidad. También existe la posibilidad de que cualquiera de nosotros se enferme, estoy muy preocupado porque es bastante complicado el tema”.

En relación con los casos positivos, Godoy explicó que “nunca han bajado, siempre por encima de 100, hubo 60 o 70 algunos días. Eso tiene que ver con la cantidad de hisopados que se realizan en el día. Hay jornadas en las que se realizan 500 o 600 y no se pueden hacer todos en el día, el promedio mínimo es entre 300 y 350, cuando más se hagan más positivos van a salir, es clara la tendencia”.

Panorama

Sobre la situación que se espera en relación con los casos positivos, Godoy señaló que van a continuar como estos días o va a incrementar ya que son los contagios que se produjeron por las fiestas de fin de año. En este sentido, explicó: “En estos días van a ser así o peores, porque vamos a ver las consecuencias del fin de año, que fue más descontrolado que la Navidad. Después van a venir los del tema de las villas turísticas, algunas están cerrando los ingresos. También estamos recibiendo gente del interior, Belén, Santa María… Ahora hay más circulación comunitaria”.

Aclaración sobre rehabilitación cardiopulmonar post COVID

El director del Malbrán, Daniel Godoy, solicitó realizar una aclaración en relación con la nota publicada por este diario a Laura Carrizo, del centro especializado Kincres, sobre la importancia de la rehabilitación cardiopulmonar post COVID.

Al respecto, el profesional aclaró que a la fecha no se trabaja junto al mencionado centro en un programa de seguimiento de pacientes del Malbrán. En idéntico sentido, explicó que es incorrecto que la profesional de apellido Esteinou esté por empezar un programa de seguimiento de pacientes del hospital Malbrán.

En relación con los trabajos que se realizan en la institución a su cargo, Godoy explicó: “El Malbrán organiza un plan de seguimiento a largo plazo global, no particular, sino que englobe todas las cuestiones neurológicas y cardiacas. Pero siempre dentro del sistema público, no hicimos ningún tipo de convenio con nadie, tampoco lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con la gente dentro del sistema público, no tenemos idea de trabajar mediante convenios”.