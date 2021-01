Especialistas consideran que todavía no es «prudente» recomendar la ivermectina para Covid-19

Diferentes profesionales de la salud advierten que la ivermectina no fue todavía aprobada por la Anmat para estos fines y que la evidencia científica aún no es suficiente para concluir su eficacia, por lo que pidieron "no apurarse con esta indicación"