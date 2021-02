Desde el Ministerio de Salud se insiste en el llamado a la responsabilidad solidaria en el cuidado a fin de prevenir los contagios del virus Sars-Cov-2. La ministra, Claudia Palladino envió un mensaje a la comunidad a través de los medios de prensa.

Explicó que Catamarca está todavía transitando la primera ola y que una de las metas por la que se trabaja arduamente es la de amesetar la cantidad de casos hasta tanto se pueda cumplir con la vacunación sin tener un pico importante y constante como tuvieron otras provincias con saturación del sistema y muchos fallecidos. Palladino dijo que ahora “estamos en una meseta en la que pudimos ver, los primeros días de esta semana, que había una tendencia con un poquito menos de 100 casos, sin embargo, estos últimos días han vuelto a subir. Hay que ser cautos y la clave es la responsabilidad social de todos, si todos hacemos las actividades autorizadas con el cuidado que corresponde, se va frenar el contagio y los casos van a bajar”.

En cuanto al trabajo del Ministerio, en primera instancia, agradeció a aquellas personas que se cuidan porque mitigar los efectos de la pandemia es un trabajo conjunto. “Tenemos un plan operativo para la pandemia que es el que seguimos en los diferentes escenarios. Por eso es que ya está funcionando un ala del San Juan (Hospital San Juan Bautista) con pacientes positivos para COVID19 que transitan la enfermedad con síntomas leves pero que pueden tener factores de riesgo. Se tomarán decisiones utilizando herramientas como la telemedicina, que amalgamando los equipos del Hospital Carlos Malbrán con los del San Juan, se logrará hablar un mismo idioma y ver, por ejemplo, cuál es el lugar más adecuado para internar a paciente que está cursando la enfermedad”, destacó la Ministra.

Vacuna

En los próximos días llegará una nueva carga con vacunas que serán aplicadas al personal de Salud, tal como se viene haciendo. “Nos falta vacunar en este sector porque tenemos que terminar con el escalonamiento planeado. Por otra parte ya tenemos los listados de los mayores de 60, además se va habilitar una página para la inscripción de las personas jóvenes (de 18 a 59 años) de riesgo y también me gustaría aclarar que para los menores de 18 años, aún no está aprobada la utilización pero estamos atentos a las publicaciones científicas en este sentido. Por ejemplo, una gran noticia es que ya se habilitó el uso en embarazadas, llegó el comunicado de Nación autorizando para que se pueda contemplar sobre todo al personal de salud que es el de riesgo”, resaltó.

Estamos transitando un fin de semana largo y según la experiencia y los datos, las festividades han tenido repercusiones en el aumento de casos, es por ello que Palladino apeló al cumplimiento de los protocolos asegurando que “ya todos sabemos que se puede hacer y cómo hacerlo. Lo que pedimos con el equipo de Salud es que no bajemos los brazos y nos cuidemos este fin de semana largo, el Covid esta no se toma vacaciones, por eso nos cuidemos para que no tengamos otra situación de pico y de alerta en 15 días”.

Para cerrar, Claudia Palladino reiteró que los cuidados individuales deben persistir y pidió a los catamarqueños que “seamos solidarios para aprender a transitar esta pandemia hasta el día que nos digan que es un virus más”.