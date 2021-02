La diputada nacional Lucía Corpacci brindó una extensa entrevista a Radio Ancasti, en la que tocó variados temas, desde la Ley de la interrupción del aborto, el año electoral, y el manejo de la pandemia, que bajo su mirada de médica fue más que eficaz.

“Quiero felicitar al Gobernador, la Ministra de Salud y todo el equipo de Salud. La verdad que el manejo que se hizo de la pandemia fue excelente. Desde el primer día cuando el Gobernador fue el primero que cerró las escuelas, después cerró el Gobierno nacional y otras provincias, desde el uso del barbijo, la rápida decisión de armar el Hospital Monovalente Malbrán en lo que era el CIIC, la verdad que tiene que ser un orgullo para los catamarqueños”, declaró Corpacci.

La exgobernadora contó que “el otro día vino gente del equipo de Salud de la Nación y no podían creer, pensaban que era algo así como un ‘galponcito’, y no, es una verdadera terapia intensiva”, destacó.

“He visto a la Ministra y su equipo cómo van rastreando contactos, y es lo que permite hacer el bloqueo. Es un trabajo que exige todo el día y a toda hora: el personal que llama por teléfono para ver cómo están, el manejo médico dentro del Malbrán, o los kits que te prestan y que hay que devolver –enumeró- ha permitido que la tasa de mortalidad nuestra sea baja en relación a las de las otras provincias. Es digno de destacar y los catamarqueños debemos estar orgullosos del equipo de Salud y de cómo han manejado esta situación”, remarcó.

La decisión del Gobernador de vacunar a los equipos de salud y las personas que están en los geriátricos me parece excelente, porque por ahí es donde se debe empezar

También fue elogiosa con las decisiones a nivel nacional por los convenios firmados con los productores de la vacuna contra el coronavirus.

“La vacuna es la esperanza, lo que pedíamos. La comunidad científica trabajó mancomunadamente en el mundo para tener tantas y de distinta composición. Y en nuestra provincia la decisión del Gobernador de vacunar a los equipos de salud y las personas que están en los geriátricos me parece excelente, porque por ahí es donde se debe empezar. En esas comunidades cerradas y de tanto riesgo, cuando ingresa el virus, puede ser devastador”.

También Corpacci pidió mantener los cuidados preventivos, pese al cansancio. “Cuando todos estemos vacunados vamos a volver a una normalidad que no va a ser igual, porque esto nos ha marcado, pero nos reencontraremos con los afectos para abrázalos en las fiestas como nos gustaba hacer antes”.

La candidatura al PJ y la Ley del aborto

Conocida su candidatura a renovar la vicepresidencia en el Partido Justicialista, Corpacci dijo estar “honrada” de acompañar a Alberto Fernández al frente del partido.



“Seguramente el viernes se termina todo el proceso y la oficialización de las listas. Tengo mucho orgullo de poder decir que formo parte de esa lista de un partido tan importante como lo es el PJ, con el que siempre nos hemos referenciado y trabajado. Me siento muy honrada de acompañar al Presidente dentro del partido, como lo venimos acompañando en su gestión al frente del país”, dijo.



Además, dijo que “gracias a la ley de paridad somos muchas las compañeras que somos parte de la lista. Antes el cupo se había tomado como techo, y no como piso. Éramos el 30% y nunca pasábamos de eso. Esto no pone en condiciones de igualdad”.



Nuevamente, la diputada Corpacci fue consultada una vez más por la Ley del aborto que fue aprobada a fines del año pasado, y mencionó que entre las felicitaciones por su candidatura al PJ, llegaron insultos.



“Fue una ley como todas las leyes que marcan un antes y un después. Porque así fue el voto femenino, porque así fue el divorcio, el matrimonio igualitario. Despiertan pasiones en uno y otro lado. He recibido muchas salutaciones por esto del PJ y un señor al que no vale la pena mencionar me dice ‘Lucía Corpacci asesina, no nos vamos a olvidar que votaste el aborto’. Y digo que no hay necesidad de insultarme ni agredir a nadie. Yo no he militado por el aborto, pero si quiero decir que yo no es que ande diciéndole a la gente ‘anda abortar, anda abortar’, pero si hay una calidad (de atención) por la que no se puede mirar para otro lado. Mujeres humildes se mueren porque el aborto no está autorizado, porque no tienen cómo pagar un equipo de salud que las atienda con dignidad, profesionalidad y les salve la vida. Y son mujeres muchas veces jóvenes, que tienen hijos y llegan a ese punto por desesperación. No hay mujer que aborte con alegría como si se tiñera el pelo de color rosado. Es otra cosa, y ahí es donde sentí la necesidad de apoyar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo”, describió.



Es que, como manifestó en otro momento, para Corpacci el aborto “no es una cosa de ahora. Desde que el mundo es mundo existe el aborto. Seguir mirando para otro lado solamente sirve para que más mujeres mueran por hacerse un aborto clandestino”.

Otras frases de Corpacci

“Con el Gobernador me veo más seguido, y con muchos intendentes nos reencontramos en Aconquija. Creo que seguimos formando parte de un equipo de compañeros que quieren trabajar por la provincia. Tenemos que seguir ayudándonos, es importante que el peronismo continúe unido, trabajando juntos reconociendo errores y aciertos”



“Con Raúl charlamos mucho, hablamos de múltiples temas, pero a las decisiones las toma siempre él. Él es el Gobernador y así debe ser”



“El Gobierno nacional tomó muchas medidas que son muy importantes. Porque Argentina dentro de América Latina fue el país que mejor manejó la pandemia, de eso no hay ninguna duda, en todos los aspectos. Acá no han visto gente agolpada en los hospitales dando vueltas o peleándose por el oxígeno. Hubo una marcada decisión por priorizar la salud de los argentinos, y se debe destacar. Se han tratado leyes importantes para reactivar la industria nacional”



“El país se está reactivando, todavía no impacta, pero habrá una gran reactivación de la obra pública y en dos o tres meses todos vamos a empezar a notar que estamos saliendo de un poso muy profundo en el que estábamos”



A pesar de los comentarios de la oposición, que (insinuaban) que se quería mantener cerrado el Congreso, se sacaron muchísimas más leyes que en años anteriores y hubo más sesiones y reuniones de comisión que en años anteriores. Es importante recalcarlo porque se pretendió hacerle creer a la sociedad que el Presidente no quería mantener esta democracia con el funcionamiento del Congreso, y la verdad que fue lo opuesto.



“De candidaturas hay que hablar más cerca de las elecciones. Es dinámico, y hablar ahora es exponer gente. lo importante es trabajar todos los días, así se definen los candidatos.”

Fuente El Ancasti Digital