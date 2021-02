La ministra de Educación, Andrea Centurión, dio a conocer que el porcentaje de clases presenciales que tendrán los estudiantes será entre un 50% y un 60% en el sistema bimodal a implementarse en el ciclo lectivo de este año.

La titular de la cartera educativa, además, explicó que los turnos mañana, tarde y noche tendrán cuatro horas de clases en las jornadas presenciales. Esto cambia en el nivel inicial, donde serán tres las horas de permanencia en las aulas.

En una entrevista que brindó a Radio Ancasti, Centurión comentó que desde el ministerio realizaron “ejemplos de modalidades que pueden optar los equipos directivos de acuerdo a la matrícula de alumnos, donde la presencialidad y la no presencialidad se va a alternar entre un 50% y un 60%. Se ha trabajado y escuchado las inquietudes de todos. El ministerio de Salud ha trabajado y acompañado ese proceso. Es importante que los papás sepan que el horario y el tiempo escolar va a ser como máximo de cuatro horas: en el turno mañana de 8 a 12; el turno tarde de 14 a 18; y el turno noche de 19 a 23. En el caso del nivel inicial, la jornada va a ser de tres horas”.

La ministra también destacó que “el jardín de 5 años va a volver de manera presencial y el jardín de 3 y 4 años va a ser optativo para los papás. Entendemos que hay mucho miedo. Entonces, cada comunidad educativa va a organizar su espacio físico. Y las salas de 3, 4 y 5 años el máximo de niños por aula y espacios va a ser de 10 niños, por lo menos en esta situación epidemiológica actual”.

Centurión hizo énfasis en que los niños “necesitan volver a la escuela no solo por la cuestión enseñanza-aprendizaje sino también por una cuestión emocional. Me he juntado con los papás de los chicos que asisten a escuelas especiales y la verdad que es una necesidad el regreso. Creo que los gremios, más allá de su postura y su negociación salarial, ellos también están muy preocupados por que el retorno a la presencialidad se dé cuanto antes, porque conocen no solo la situación de los docentes sino también la demanda y la necesidad de los papás y los niños”.

Gremios

En otro tramo de la entrevista, Centurión habló sobre la intersindical docente conformada por los gremios Ateca, Suteca, Sadop, UDA y Sidca. En este sentido, la ministra dijo que “se está haciendo un trabajo junto a los gremios. Se ha hablado de todas las pautas generales para el retorno a clases, se han escuchado sus inquietudes en la charla de la semana pasada, en la reunión que tuvimos con la intersindical en el ministerio de Educación”.

Luego, resaltó que el ministro de Trabajo, Ariel Luna, está llevando adelante la negociación por el aumento salarial y mencionó que, pese a no tener un acuerdo, “somos optimistas en que vamos a lograr un consenso porque todos estamos interesados, preocupados y ocupados para que los niños vuelvan a clases presenciales”.

Colegios privados

Centurión destacó que en la reunión que mantuvo días atrás con los representantes de los colegios privados “han celebrado esta posibilidad de volver”. Sin embargo, la ministra consideró en que “más allá de la necesidad de la presencialidad de los chicos, lo más importante es el cuidado y la salud para toda la comunidad educativa en general. En ese sentido, es muy importante llevarles tranquilidad”.