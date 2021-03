Finalizó una nueva reunión entre la Intersindical Docente y el Ministerio de Educación en la sede cartera.

En esta convocatoria, la ministra le ofreció a los Gremios un aumento del 34,6%, un 2,6% más de lo que se les había ofrecido en una reunión pasada, pero los representantes de educación le dijeron que no a esta propuesta.

En este contexto, ministros de la provincia se reunirán el próximo viernes para delimitar una nueva estrategia de pago.

Clases

Teniendo en cuenta está situación, la I. D. adelantó que no volverán a clases ya que no hay acuerdo y continuarán con el plan de lucha que empezó esta semana.

Parte de prensa de la I.D

En reunión con los ministros de Educación y Trabajo, la intersindical docente recibió un ofrecimiento del 34,6% a los docentes (5% en enero, 5% en febrero, 12,3% en abril, 12,3% en agosto, con revisión en septiembre).



La intersindical lo analizará con sus bases y volverá a reunirse el próximo viernes a las 17 con autoridades. La intersindical insiste en el 40% en dos cuotas, más plus docente en pandemia.

En la reunión también se informó que entre viernes y sábado empieza la vacunación a docentes de Capital de nivel inicial, primario y escuelas especiales, en una primera instancia, para continuar luego con el esquema previsto por Nación, sin detallar fecha para el interior.

La I. D. pidió se incluya también en la vacunación a docentes de la Escuela Hospitalaria.



Ante la consulta de los referentes gremiales, la ministra Centurion aclaró que las escuelas que no estén en condiciones no iniciarán el lunes con la presencialidad.



Además detalló que el manejo del fondo para compra de insumos de limpieza e higiene,se repone cuando los responsables han efectuado la rendición de cuentas y en caso de urgencias, el ministerio provee los insumos necesarios para garantizar el servicio.



La I. D. solicita al ministerio provea de termómetros digitales a las escuelas ya que muchos no cuentan con esto para cumplir protocolos.



Provincia adherirá al Plan de Lectura y Alfabetización de Nación para el caso del apoyo pedagógico y en especial para los estudiantes que no hubiesen podido conectarse en virtualidad.