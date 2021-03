Boca y River empataron 1-1 este domingo en La Bombonera por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en una igualdad justa porque tuvieron chances de ganar el partido más destacado del fútbol argentino.

El colombiano Sebastián Villa adelantó a Boca, de penal; y Agustín Palavecino, de cabeza, selló el empate para River.

Pudo haber sido para cualquiera de los dos y los arqueros, tanto Franco Armani como Esteban Andrada, tuvieron incidencia para que no hubiese un ganador.

River acaparó la posesión de la pelota desde el arranque con la buena movilidad del debutante como titular Palavecino en compañía del uruguayo De La Cruz.



Ambos realizaron cambios en nombres y sistemas. Boca, sin Edwin Cardona por lesión, se paró con línea de tres en el fondo y River presentó cuatro en defensa más la novedad de Palavecino para un 4-3-3.

Sin brillar, River exhibió mejor funcionamiento que Boca, con remates al arco y una situación clara a los 19 minutos cuando Lisandro López rechazó la pelota cerca de la línea y subsanó el error de Andrada en su intento de achique lejos ante De La Cruz.

Boca entendió que Palavecino movía los hilos en ataque y fue cuando Medina tomó esa marca. Desde entonces, la presencia de River disminuyó con un Enzo Pérez preocupado por Tevez.

Boca se animó sobre el final y fue más práctico ante un River flojo en defensa.

El «Xeneize» avisó con el mano a mano que Armani tapó ante Tevez y luego se puso al frente con el penal de Villa, generado por la infracción infantil del chileno Díaz a Capaldo cuyo inicio de jugada se propició con un taco del Apache.

Capaldo tuvo hasta ahí una gran labor porque tapó la proyección de Angileri y aportó en ataque.

River intentó mejorar su producción en el comienzo de la segunda etapa, con más participación de Carrascal, pero sin profundidad ante una defensa de Boca bien parada sostenida por López e Izquierdoz.



Boca esperó agazapado a la espera de una contra frente a un River endeble para defender.



Armani tuvo una gran intervención con los remates de Tevez y Villa en la misma jugada con un manotazo ante la presencia de Maroni (16m) que dejó a River en partido.



La primera vez que Angileri desbordó con éxito a Capaldo propició el gol del empate. El exGodoy Cruz envió el centro para el arqueo perfecto de Palavecino quien de cabeza dejó sin chances a Andrada.

Con ese golpe de River se dio otro partido porque además Boca sufrió la expulsión de Zambrano por doble amarilla.

Andrada se lució con la tapada ante un remate de frente de Angileri (29m) y salvó a Boca que tuvo el debut de Marcos Rojo con el ingreso por Maroni.

Cuando River había recobrado el aliento sufrió la expulsión de Casco por doble amarilla, pero tuvo una situación muy clara a un minuto del final con el centro de Federico Girotti que dio en Izquierdoz. El pique de la pelota frenó su ingreso al arco y entre Andrada, Capaldo y el palo sostuvieron el empate en la misma jugada.

Boca y River no se sacaron diferencias en un Supeclásico cambiante en el que el Xeneize no lo liquidó cuando debía y el Millonario no pudo concretar cuando la ocasión se le presentó.

Boca suma nueve puntos en la zona 1 y River tiene siete en la zona 2, fuera de la zona de clasificación. En la próxima fecha,

Boca recibirá Talleres y River jugará en Mendoza ante Godoy Cruz.

-Síntesis-

Boca: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz; Agustín Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano y Frank Fabra; Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

River: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Matías Suárez, Rafael Borré y Jorge Carrascal. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: en el primer tiempo, 41m. Villa, de penal (B). En el segundo tiempo, 22m. Palavecino (R).

Cambios: en el segundo tiempo, 23m. Julián Álvarez por Carrascal; 27m. Marcos Rojo por Maroni y Alan Varela por Medina (B); 34m. Alex Vigo por Palavecino y José Paradela por Borré (R); 42m. Bruno Zuculini por De La Cruz y Federico Girotti por Suárez; 45m. Emmanuel Mas por Fabra (B); 45+2m. Franco Soldano por Tevez (B)

Incidencias: en el segundo tiempo, 23m. Zambrano (B) expulsado; 33m. Casco (R) expulsado.

Amonestados: Medina y Villa (B).

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Boca Juniors.