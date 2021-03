En el día de ayer, el COE riojano anunció la suspensión de la fiesta religiosa en el famoso “Señor de la Peña”.

En este sentido, el padre Tono Fuentes, en dialogo con un medio local detalló cómo será la festividad en tiempos de pandemia.

“Yo creo que se ha tomado una decisión, no solo por parte de la iglesia, sino que nos reunimos también con la Municipalidad, el COE, con todas las fuerzas vivas de acá y juntos llegamos a una decisión porque sería muy imposible manejarlo, porque no podemos manejar 50 0 60 mil personas que pasan por ahí con esta pandemia» dijo el párroco sobre la decisión de no realizar la tradicional peregrinación.

Del mismo modo, recordó que el año pasado no hubo ni vía crucis, ni cuaresma y este año con protocolos se está pensando hacer el viernes de cuaresma, la misa, distanciados. Además, dijo que van a tener el domingo de ramos donde van a cerrar totalmente.

Fuente El Esquiu