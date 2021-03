El tinogasteño Hugo Nieto se impuso este sábado 20 en torneo de Lanzamiento de Bala en Famatina (La Rioja), donde logró nuevo record provincial y del NOA.

El evento tuvo lugar en el Polideportivo Municipal, organizado por el Aérea de Atletismo Municipal, en el marco de torneo de Pentatlón 2021, que incluyó torneo de velocidad y lanzamientos.

En la ocasión, Nieto marcó un registro de 17,49 metros para ganar la prueba y superar su mejor marca en Bala (con implemento de 7 Kg.), que era de 17,24 metros, que había conseguido el 19 de setiembre de 2015, en Rosario (Santa Fe), en el marco del torneo Primavera. Nieto había lanzado 16,13 en su tiro inicial, luego 16,50 en el tercero y 17,49 en el quinto. La marca, según Santiago Ortiz, de La Rioja, es también record del NOA.

“El día de hoy estuve compitiendo en Famatina y logré la mejor marca personal, nuevo record catamarqueño con la marca de 17,49. Feliz de comenzar el año así, hay cosas que tenemos que seguir puliendo técnicamente para encarar el resto del año de la mejor manera. Hoy me sentí dentro de todo bien, estaba muy frío me costó entrar en calor y cuesta lanzar con zapatillas común no se agarraban bien y me costaba empujar a la hora de girar” señaló Nieto a Al Trote Catamarca.

Además, el lanzador tinogasteño agradeció “al intendente de la Municipalidad de Tinogasta. Dr. Sebastián Noblega, gracias por su constante apoyo; al viceintendente Daniello Cerezo por colaborarme siempre; a don Pedro Nóblega; al Dr. Octavio Cerezo por siempre ayudarme con mis molestias físicas; a la Secretaría de Deportes de la Provincia; al Gym Ana María de Absalón Bordón y sus profes por su colaboración; a mi entrenador el profe Cristian Ávila por aceptar este nuevo desafío juntos; a Farma Vida de Carola Longo; a Al Trote Catamarca y a mi familia que siempre me apoyan gracias”.

Fuente: AltroteCatamarca