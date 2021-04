El presidente Alberto Fernández anunció anoche en las redes sociales que, luego de presentar síntomas, ayer se realizó un test de antígenos de Covid-19 cuyo resultado fue positivo. A continuación, el mandatario -que recibió las dos dosis de la Sputnik V contra el coronavirus en enero y febrero- agregó: “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”.

Es que el hisopado nasofaríngeo (RT-PCR) es el método más eficaz entre los testeos disponibles actualmente en la Argentina para detectar casos de coronavirus.

A pesar de ser el método más fidedigno, los expertos informan que puede tener arrojar falsos negativos, por varias cuestiones. “Para empezar, la toma de muestra es humana, por lo que debe estar hecha correctamente. Segundo, es muy importante en qué momento se hace el test porque la carga viral puede ser baja. Lo ideal sería esperar entre cuatro o cinco días después de que hayan aparecido los síntomas o de haber estado expuesto”, explica Martín Hojman, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y coordinador de la Red de Infectología de la Ciudad.

“Cuando el cuadro recién comienza, puede dar un falso negativo. En ese caso, si hay síntomas leves, o el paciente tiene un cuadro clínicamente sospechoso, el test debe repetirse”, informa el infectólogo.

El problema con este método es que puede persistir el positivo bastante tiempo después del cuadro. “Esto quiere decir que, para dar de alta epidemiológica a los pacientes, antes se les hacía un hisopado de control. Esto se dejó de hacer porque se vio que muchas veces persistía el positivo en el paciente”, expone Hojman.

Por lo tanto, no sirve particularmente para saber cuándo el paciente no contagia. “Si da positivo, no quiere decir que el paciente está cursando en ese momento la enfermedad, y si da negativo no implica que no la tiene (puede estar contagiado, pero con carga viral baja)”.

Otra opción de prueba PCR, menos agresiva que el hisopado nasofaríngeo, es la muestra de saliva en un recipiente. Tiene aproximadamente un 10% menor efectividad que la anterior.

Esta técnica se estuvo utilizando en muchos de los individuos que volvieron de la costa. La ventaja es que es más rápido y la persona que toma la muestra corre un menor riesgo de contagio. “Tiene más sentido epidemiológico si se hace en la población para captar asintomáticos”, opina Hojman.

Aunque hace unos meses este método no era una opción en los laboratorios privados por su menor efectividad, ahora sí se encuentra disponible en los laboratorios privados y su valor ronda los 7500 pesos.

Otro tipo de método de diagnóstico es el test rápido de antígenos. “Es un hisopado nasofaríngeo. Tiene la ventaja de que entre 20 o 30 minutos arroja un resultado y no requiere un laboratorio de tecnología. Es relativamente nuevo”, comenta Eduardo López, infectólogo y asesor del Gobierno.

Sin embargo, posee una menor sensibilidad que el método PCR recomendado para el diagnóstico, tiene menor captación del virus. “Es utilizado generalmente para el individuo que tiene síntomas. Si este método da positivo, no hay que hacer la PCR, pero si da negativo, sí”, recomienda López.

De acuerdo con Santiago Rossi, director médico del Centro Rossi, “la sensibilidad varía según la prevalencia de la población estudiada. Se recomienda su uso en pacientes sintomáticos donde la senilidad varía entre el 80% y el 90%. No es recomendable su uso en pacientes asintomáticos dado a que la sensibilidad puede ser muy baja (40%-50%). Es un diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos”.