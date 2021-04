A horas de disputar el clásico, Independiente vive horas de máxima preocupación tras los últimos testeos rápidos que le realizó a los integrantes de su club: el entrenador Julio César Falcioni dio positivo de coronavirus y fue aislado a la espera de una contraprueba. El DT de 64 años es considerado un paciente de riesgo, teniendo en cuenta que años atrás superó un cáncer de laringe.

“Hoy se realizó una evaluación general que arrojó positivo de COVID-19 en Segovia, Muñoz, Blanco y Falcioni. Continuarán las evaluaciones diarias para pesquisa de posibles asintomáticos por contacto estrecho hasta el día viernes inclusive”, informó el club por intermedio de sus redes sociales. El Emperador no presentó síntomas y se encuentra en buen estado de salud, según informó el canal TyC Sports.

La entidad de Avellaneda ya había advertido ayer que iba a intensificar los controles luego de la gran cantidad de casos sospechosos que había: “Ante la presencia de varios casos con síntomas compatibles a COVID-19 en el Plantel Profesional y Reserva, se aumentará la frecuencia de controles. Martes y jueves se realizarán tests de antígenos a todo el Plantel Profesional. En caso de detectar un positivo, se hará el PCR”. Sebastián Sosa había presentado síntomas compatibles con COVID-19 en las últimas horas (FotoBaires)

El arquero uruguayo Sebastián Sosa, de 34 años, ya había sido el primer caso sospechoso durante las últimas horas tras presentar algunos síntomas incluso el mismo sábado cuando Independiente enfrentó a Talleres de Córdoba. “Cuando me desperté en la mañana la verdad me costó apagar el despertador. Después que me levanté, que pasó el rato, ya me sentí normal. En el calentamiento bien. Incluso hasta el día de ayer estaba bien. El sábado sentí el cuerpo pesado, pero con el correr de las horas me fui acomodando y no sentí mayores síntomas. Incluso ahora me siento bien, más allá que tenga un poco de mucosidad o quizás la voz medio tomada. Estamos a la espera de los resultados”, declaró en el programa Presión Alta.

“Hoy a la mañana cuando llegué el doctor me preguntó y me dijo vamos a hacerte un testeo rápido y me dio que salió positivo. La confirmación la hacemos con el PCR. Rápidamente me mandaron para mi casa, me apartaron del grupo”, agregó.

El próximo sábado, desde las 21, el Rojo disputará el clásico de Avellaneda ante Racing en el Cilindro por el Interzonal de la 9ª fecha del torneo. Para este encuentro, volvió a entrenar el capitán Silvio Romero, quien había dado positivo de coronavirus a fines de marzo y debió estar aislado hasta recibir el alta.

