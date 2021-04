El sábado, Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Capital, realizaron un emotivo homenaje al personal de salud del Hospital Malbrán, adonde se atienden a los pacientes con Covid-19.



Luego de recibir la bendición en el Camarín de la Virgen del Valle, “para que nos siga protegiendo en esta etapa en que la pandemia nos está golpeando con más contagios”, destacó Julio Cabur, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca quien participó de la ceremonia cristiana; el grupo se dirigió en sus unidades de rescate y en vehículos particulares al centro sanitario situado al sur de la ciudad.



Ante el sonido de las sirenas y los aplausos de los bomberos, médicos, enfermeras y personal de limpieza del Malbrán salieron por unos minutos al ingreso del nosocomio. Allí extendieron el pasacalle que resumió en una frase el respeto y el apoyo de los más de 350 bomberos voluntarios de la provincia a los profesionales y empleados de la salud que batallan en primera línea contra el virus: “¡Fuerza! Sigan luchando”.



“Queremos en este gesto, agradecer el trabajo de todo el personal de salud de la provincia, que sabemos afronta una de las etapas más delicadas de la pandemia. Es oportuno y necesario hacerlo, porque no deben bajar la guardia y como siempre, nos ponemos a su disposición para cuando nos necesiten”, señaló Cabur.



Por su parte, Alfredo Gómez, tesorero de la federación y presidente de los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, agregó: “Al igual que todas las fuerzas esenciales, estamos para apoyarnos mutuamente y transmitirnos esa fortaleza que necesitamos para trabajar en nuestra vocación todos los días pese a los contagios y las muertes. Esperemos también que estos gestos sirvan para concientizar a la población que también es responsable, con sus actos y decisiones, de cómo nos siga afectando el virus. Es hora de que los que no lo hicimos hasta ahora, tomemos conciencia de lo que podemos perder si no trabajamos juntos”.

