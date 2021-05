El Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea de Thomas Tuchel se verán las caras en una nueva edición de la final de la Champions League después de que los citizens superaran al PSG por 4-1 (en el resultado global) y los Blues hicieran lo propio éste miércoles al vencer 2-0 a los Merengues y alcanzaran un global 3-1 a favor.

El partido que acaparará todas las miradas del mundose llevará a cabo en el Estadio Olímpico Ataruk de Estambul, Turquía, el sábado 29 de mayo. A 14 días para el gran evento, la UEFA aún no ha confirmado el horario en el que comenzará a rodar la pelota.

Los protagonistas vienen de realizar una gran campaña a lo largo de la competencia. Ambos pasaron a la fase de eliminatorias como primeros en sus respectivas zonas. Mientras que el City lideró el Grupo C con 16 puntos por delante del Porto (13), el cuadro londinense hizo lo propio al imponerse en la tabla del Grupo E con 14 unidades (Sevilla fue segundo con 13).

EL MÍTICO ESTADIO DE TURQUÍA

El Estadio Olímpico Ataruk, creado el 31 de julio del 2002 albergará el partido más importante de la temporada europea a nivel clubes. Actualmentecuenta con una capacidad para 76.092 mil espectadores, sin embargo y producto de la pandemia por coronavirus, solo habrá 9000 butacas disponibles.

Éste escenario iba a ser, en principio, el recinto que iba a recibir el último partido de la Champions League 2019/20, que tuvo como vencedor al Bayern Múnich sobre el PSG, pero el hecho de que se jugara un final-eight por las consecuencias del COVID-19, hizo que se modificara lo planeado y se cambie de sede para disputarse en Lisboa (Portugal, en donde ya estaban instalados los ocho equipos).

Dicho recinto, que generalmente no es utilizado por ningún equipo de la Superliga turca de manera oficial (sí lo utiliza la selección nacional), cuenta en su haber con un partido histórico de la máxima competencia europea. Fue en la temporada 2004-05 en donde se vieron las caras el Milan y el Liverpool en la recordada final, bautizada como “El milagro de Estambul”. Allí los Reds lograron remontar un 3-0 que sufrieron en los primeros 45 minutos y lo definieron en los penales tras haber igualado 3-3.

El Manchester City de Pep Guardiola realizó una temporada fantástica tanto a nivel local como internacional. El conjunto citizen está a un paso de ser campeón en la Premier League después de sacarle 13 puntos de diferencia a su inmediato perseguidor e histórico rival, el Manchester United.

El ex entrenador del FC Barcelona y el Bayern Múnich lo viene haciendo muy bien en el conjunto inglés. Tras su arribo en 2016, se quedó con la Premier League en dos ocasiones ( 2017-18 y 2018-19 y una tercera al caer) y el subcampeonato en 2019-20.

Sin embargo, la Orejona se le hace esquiva desde hace 10 años. Su última consagración fue en la temporada 2010-2011, cuando levantó el título tras vencer al Manchester United en Wembley con el Barcelona. Para destacar, el City en esta edición ganó todos los partidos que disputó tanto en fase de grupos, como en octavos (vs Monchengladbach), en cuartos (vs Borussia Dortmund) y en semifinales (vs PSG).

Por su parte, el Chelsea fue el club que más dinero invirtió en refuerzos para esta campaña con contrataciones como las de Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell y Kai Havertz, por los que desembolsó cerca de USD 250 millones, luego de atravesar algunos mercados de pases sin la posibilidad de reforzarse por un castigo de la UEFA. Pese a estas llegadas, el equipo tuvo un comienzo turbulento que provocó la pronta salida de Frank Lampard, ídolo del club.

En su lugar se incorporó Thomas Tuchel, quien también alcanzó las finales de la Champions League anterior con el PSG, pero que tras sus desacuerdos con la dirigencia abandonó la entidad parisina para recalar en la liga inglesa a principios de 2021. El alemán tomó las riendas de los blues a finales de enero y encadenó 14 partidos sin perder tanto a nivel local como en la competencia europea, en donde se deshizo de equipos como el Atlético de Madrid (octavos), el Porto (cuartos) y el Real Madrid (semifinales).

Pese a quedar lejos de la lucha por el torneo en el campeonato inglés, se ubica cuarto en la tabla con grandes posibilidades de clasificar a la próxima Champions League. Hasta el momento, y con cuatro jornadas por jugar, tan solo perdió un partido. Entre sus triunfos, ya sabe lo que es ganarle al City de Guardiola al superarlo por 1-0 en las semifinales de la FA Cup. Además, como previa a la gran final, el próximo 8 de mayo se cruzarán por la fecha 35 de la Premier League.

Fuente Infobae