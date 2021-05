Una comitiva encabezada por el jefe de Policía, Ángel Agüero, y el inspector general de Policía Daniel Coronel, se desplazó hasta la Comisaría del departamento Tinogasta y nombró a un comisario general al frente de la investigación para determinar las responsabilidades del personal que intervino en un procedimiento que terminó con un joven con doble fractura de tibia y peroné, y una adolescente lesionada.

Agüero viajó el miércoles a la mañana hacia ese departamento del norte provincial luego de que se diera a conocer la gravedad de supuestos nuevos apremios, cuyas víctimas serían un hombre de 19 años y su novia adolescente.

Fuentes oficiales informaron que la comitiva estuvo integrada por personal policial de distintas áreas, incluso relacionados con la realización de sumarios administrativos, y que una vez en la dependencia tinogasteña el Jefe de Policía designó a un comisario general a cargo de la investigación, debido a que toda la conducción local quedó bajo el proceso de investigación administrativa.

Se pudo conocer que, de acuerdo con los primeros testimonios y pericias preliminares, no se habrían ofrecido pruebas contundentes que verifiquen o no los hechos denunciados, se dispuso la realización una investigación administrativa.

«Se tomaron testimonios, se realizaron algunas pericias y como el hecho aún no pudo ser totalmente esclarecido se dispuso esta investigación que busca individualizar a quienes participaron y establecer las circunstancias, responsabilidades que le quepan a cada uno», se informó. Si bien se trata de una medida administrativa, a partir de lo que resulte de las actuaciones que surjan se ordenarían sumarios administrativos, lo que sucedería en los próximos días.

La comitiva regresó en la madrugada de ayer y según lo informado por otras fuentes consultadas por este diario, se esperan los resultados de los exámenes médicos y la evolución del principal damnificado, Tomás Samodia (19), quien continúa internado en un centro de salud privado de la Capital a la espera de una prótesis y posterior cirugía para su colocación.

Las denuncias

De acuerdo con lo manifestado por Samodia y el progenitor de la adolescente -quienes denunciaron penalmente al personal de la dependencia tinogasteña por las lesiones sufridas-, el hecho se registró el domingo a la tarde en un paraje de Tinogasta, donde se realizaban carreras o picadas de motociclistas.

Presuntamente, el arribo de un móvil policial al lugar puso en fuga a los motoqueros, quedando solamente la pareja, que se desplazaba en moto.

Según Samodia, el conductor de la camioneta utilizada como móvil policial guió el vehículo hasta ponerlo a un costado de su moto y con la rueda delantera le apretó la pantorrilla izquierda produciendo una fractura expuesta.

Posteriormente un hombre y dos mujeres policías intentaron reducir a su novia, quien opuso resistencia y terminó lesionada. El joven fue trasladado en vehículo particular al hospital zonal y de ahí fue derivado -siempre en auto particular por falta de ambulancia-, a esta Capital. A pesar de los forcejeos la adolescente no fue demorada.