Esta mañana, la Dra. Danisa Córdoba, jefa del área Programática N°10, estuvo al frente del Operativo de Vacunación, en el salón Jaime Ortiz, donde se continúa con la inoculación a las personas de 60 y 61 años de edad. En ese contexto, se refirió a la decisión de Salud de declarar la Transmisión Comunitaria en Tinogasta debido al acelerado incremento de casos de Covid-19 detectado en los últimos días.

Este anunció, se da a conocer luego de la reunión mantenida a primera hora con el equipo del COE. “En el Operativo Rastrillaje encontramos pacientes asintomáticos o que tenían síntomas leves y no los detectan por las similitudes con un cuadro gripal. Hemos encontrado varios casos sin nexo epidemiológico, por lo que estamos en condiciones de declarar la circulación comunitaria del virus”.

“La mayoría de los casos no tienen nexo, por eso es importante la decisión del Ministerio de Salud y el Municipio, de realizar el operativo rastrillaje y adherirse a las restricciones, que nos permitan bajar la curva”, remarcó.

Este mes viene creciendo de manera sostenida los casos. “Tenemos que continuar los cuidados, respetar el confinamiento de estos días. Estamos en una situación que obliga a la responsabilidad social, la cepa es muy fuerte, afecta a las personas vacunadas y por eso tenemos que extremar los cuidados. Sobre todo para seguir cuidando a los adultos mayores, que si bien la mayoría está por concluir su segunda dosis, debemos seguir con las medidas de prevención. Es fundamental no reunirse en los domicilios particulares y cumplir con las disposiciones”, dijo la directora del Hospital Zonal.

A su vez, reiteró que “la existencia de una circulación comunitaria del virus depende de muchos factores, uno de los cuales tiene que ver con la imposibilidad de detectar el nexo epidemiológico de los distintos pacientes que van siendo confirmados como positivos para Covid-19”.

El operativo rastrillaje que se inició en los barrios La Paz, Santa Rosa y Progreso consiste en delimitar una zona y visitar casa por casa en búsqueda de personas con síntomas compatibles con Covid-19 y, de ser necesario, indicar aislamiento y realizar un hisopado.

Operativo de Vacunación

La médica explicó que se siguen realizando los operativos de vacunación en los distintos distritos, y aclaró que “estamos terminando la vacunación a las personas de riesgo mayores de 60, y comenzaremos con la segunda dosis para todas las personas mayores de 60 que se hayan colocado la vacuna sinopharm. No es para la gente que se anotó como paciente de riesgo de 18 a 59 años. Deben fijarse en el carnet de vacunación que se les dio y en el caso de corresponder a la sinopharm deben concurrir a recibir la segunda dosis”.

Además se continúa vacunando con primeras dosis a personas de 18 a 59 años, con turno, que padecen enfermedades crónicas relacionadas con Covid-19.

Se recuerda que deben asistir con documento y carné de vacunación, y que deben transcurrir al menos 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.).

Extremar las Medidas de Cuidado y Prevención

Danisa Córdoba, explicó que hay pacientes jóvenes derivados al Hospital Malbrán y otras personas que se están siendo tratadas en el Hospital Zonal. “Hoy las edades son generalizadas, por eso debemos ser responsables. En el internado del Hospital contamos con un sector con pacientes COVID-19, se realizaron los tratamientos correspondientes y ya obtuvimos dos altas”.

Sobre el funcionamiento del centro asistencial, la médica afirmó: “Estamos trabajando todos, el personal de salud está trabajando las 24 horas, no solo el personal médico sino auxiliares, estamos avocados a los pacientes COVID internados y domiciliarios. Tenemos que tomar conciencia, hace un año y medio venimos con esta pandemia, debemos ser menos egoístas, cuidarse y ser solidarios con el otro”.

En cuanto, a los reclamos por las personas que se inscribieron en el portal del Gobierno de la Provincia y no figuran en las planillas. La Dra. Danisa Córdoba, aclaró que “en muchos casos no figuran con domicilio en Tinogasta, por eso el sistema no los toma”. Finalmente, indicó que deben controlar los datos que ingresan y corroborar que el sistema tome la solicitud correctamente.

Prensa COE Tinogasta