La inseguridad vial no cede. Ayer, un nuevo siniestro en esta materia se registró en el interior catamarqueño. De acuerdo con información a la que pudo acceder este diario, alrededor de las 16, en Avenida Diego Carrizo de Frites, esquina Avenida Virgen del Valle en el barrio La Ramadita, en la localidad de Fiambalá, Tinogasta, una motocicleta Corven Mirage 110 cc. conducida por una joven de apellido Rodriguez, de 24 años, colisionó Contra Un Camión Cisterna Marca Mercedes Benz 1315 que se encontraba realizando riego de calles de ese vecindario. Este rodado era conducido por un ciudadano de apellido Perea, de 37 años.

Según testigos ocasionales y vecinos del lugar, la motocicleta circulaba en sentido sur-norte, mientras que el camión lo hacía en sentido oeste-este. Al parecer, la joven conductora de la motocicleta no pudo realizar las maniobras evasiva correspondiente y terminó colisionando con el rodado mayor. Como consecuencia del impacto, hubo un saldo de daños materiales de consideración en la motocicleta que quedó debajo del camión. Al mismo tiempo, la joven sufrió algunas excoriaciones y traumatismos que no revestirían de gravedad. No obstante, fue asistida en primer término por Sergio Carrizo, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fiambalá, quien casualmente se encontraba a metros del lugar. Por su formación personal, conoce de primeros auxilios y protocolos ante accidentes de tránsito. Es por ello que el trabajo realizado por Carrizo fue elemental hasta la llegada de personal del Hospital Dr. Luis Agote y de la Comisaría de Fiambalá.

Hasta el cierre de esta edición, la joven se encuentra internada en el nosocomio local para ser evaluada por los profesionales médicos. Mientras tanto, personal de la Comisaría Fiambalá se encuentran realizando los peritajes correspondientes bajo directivas de Fiscalía de la Quinta Circunscripción de Tinogasta.

