Un brote de coronavirus golpeó con fuerza al plantel de River Plate sobre el final del semestre. Los dirigidos por Marcelo Gallardo jugaron con un plantel diezmado en la eliminación por penales ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y sufrieron para quedarse con un boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores (fue clave la épica victoria ante Independiente Santa Fe con sólo 11 jugadores disponibles y Enzo Pérez como arquero).

Sin competencia oficial hasta después de la Copa América, en el Millonario comienzan a pensar y moverse dentro del mercado de pases. Si bien en la anterior ventana de transferencias los de Núñez pisaron fuerte con los desembarcos de José Paradela, Alex Vigo, Agustín Palavecino, Agustín Fontana, Héctor David Martínez y Jonatan Maidana, los cañones ahora apuntan más a mantener la base.

Cuatro casos de futbolistas que tienen contrato hasta el 30 de junio acaparan toda la atención: Rafael Santos Borré, Javier Pinola, Leonardo Ponzio y Jorge Moreira.

Rafael Santos Borré: Rafael Santos Borré es el máximo goleador del ciclo Marcelo Gallardo

Pese a que no es sencillo, en el Millonario no se bajan de la carrera por renovar vínculo con el delantero colombiano. La estrategia del combinado argentino es la de negociar con el futbolista una vez que quede con el pase en su poder, ya que de esta manera no deberá pagarle 3.5 millones de euros al Atlético Madrid para quedarse con el 75 por ciento de su ficha, algo que estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017.

“La está rompiendo en River, me pongo muy contento por él. Su crecimiento ha sido tremendo, fenomenal. Ojalá tenga los mejores caminos para seguir recorriendo porque lo está haciendo muy bien”, manifestó Diego Simeone durante la semana, dejando entrever que el Colchonero no realizará ningún movimiento para intentar retenerlo.

No obstante, tras la derrota ante Fluminense, el máximo goleador del ciclo Marcelo Gallardo manifestó públicamente que aún no decidió su futuro: “No sé. Ahora voy a la selección y después se analizará”.

Si bien al colombiano no le disgusta la idea de continuar en Núñez un tiempo más (su nuevo vínculo incluiría una importante suba salarial y una cláusula de resarcimiento para River cuando el colombiano sea vendido), su prioridad hoy pasa por encontrar una buena oferta desde Europa, mercado que suele apostar con fuerza en esta parte del año.

Vale destacar que el futbolista ya desechó importantes ofertas desde lo económico de Gremio y Palmeiras y que su entorno cuenta con algunos ofrecimientos de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Leonardo Ponzio: Leonardo Ponzio afirmó que este sería su último año como futbolista profesional

“Vamos a ver cómo estaré en junio. De acá a lo que me quede, ya sea junio o diciembre, no creo que pase de diciembre. Este 2021 es mi último año como futbolista”, advirtió uno de los capitanes de River en febrero de este año.

Aunque en la actualidad no tiene el mismo protagonismo que hace unos años, el mediocampista de 39 años es una pieza clave dentro del grupo y en el Millonario confían en que seguirá un semestre más. Dependerá del deseo del futbolista.

Javier Pinola: Javier Pinola podría seguir, al menos hasta diciembre, en River

Lo del defensor de 38 años es un caso similar al del mediocampista. En el club están conformes con sus actuaciones y su injerencia dentro del grupo, pero la decisión de extender el vínculo pasará más por el lado del deportista. Lo más seguro es que siga, al menos, por seis meses más.

Jorge Moreira: Jorge Moreira no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y su futuro estará lejos de River

El caso del lateral derecho parece sentenciado desde hace varios meses. Luego de que los Portland Timbers de la MLS no hicieran uso de su opción de compra, el paraguayo solamente jugó dos partidos por la Copa Diego Armando Maradona (56′ minutos contra Rosario Central y 68′ versus Godoy Cruz) y dejó de ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, quien lo excluyó de la lista de buena fe para disputar la Copa Libertadores. Bruno Zuculini no cuenta con los minutos que desea y podría emigrar en búsqueda de continuidad

En River también deberán estar atentos a otros casos, como el de Bruno Zuculini. El mediocampista, cuyo vínculo finaliza a mediados de 2022, no vería con malos ojos cambiar de aire en búsqueda de continuidad, algo que no tuvo en el inicio de esta temporada. El ex Racing solamente disputó 5 juegos (dos por Copa Libertadores y tres por Copa de La Liga -sumando estos tres no llega a 90 minutos-). En su momento fue sondeado desde el fútbol brasileño.

Fabrizio Angileri, producto de su gran nivel, generó interés en algunos elencos europeos de La Liga de España, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia. Jorge Carrascal, aunque aún no pudo explotar con la camiseta millonaria, siempre es seguido con atención desde el exterior. Gonzalo Montiel es seguido de cerca desde Europa

Gonzalo Montiel, por su parte, en febrero tuvo un gran gesto con el club. Decidió firmar un nuevo vínculo hasta diciembre de 2022 pese a estar a pocos meses de quedar libre y poder negociar con quien quisiera con el pase en su poder. Desde su entorno confían en que llegarán nuevas ofertas desde Europa por el lateral derecho. Con Nicolás De La Cruz pasó algo similar, quien tendría un compromiso de venta en caso de llegar una oferta que lo seduzca.

Vale marcar el caso de una de las principales joyitas de la cantera: Julián Álvarez. Luego de su fuerte irrupción, el joven se ganó un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para formar parte de la Selección y varios poderosos de Europa se encuentran agazapados y a la expectativa.

