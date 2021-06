En la cuenta oficial de Twitter del antídoto contra el Covid-19, Sputnik V, se destacó este martes la campaña de vacunación en Hungría, que permitió que el estadio Puskas Arena de Budapest tuviera más de 60 mil asistentes durante el partido de la selección de fútbol de aquel país europeo frente a Portugal.

«Gracias a la exitosa campaña de vacunación con antídotos que incluyen a Sputnik V, Budapest llenó el estadio Puskas Arena con más de 61 mil fanáticos durante el encuentro entre Hungría y Portugal», se tuiteó desde la cuenta oficial del antídoto ruso.

La jornada de este martes en la Eurocopa dejó una imagen esperanzadora para el paso del regreso a la normalidad en los eventos deportivos en todo el continente: por primera vez desde marzo de 2020, cuando oficialmente se paró el fútbol por la pandemia de coronavirus, se jugó a estadio lleno.

Thanks to #HUN‘s successful vaccination campaign with a portfolio of vaccines including #SputnikV, Budapest packed The Puskas Arena with over 61,000 football fans during #HungaryPortugal #EURO2020 clash. #HUN‘s biggest football attendance in 40 years ??https://t.co/KJkSX8zk08— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 15, 2021