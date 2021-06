Este sábado cerca del mediodía el plantel de River aterrizó en Estados Unidos, lugar elegido por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo para realizar la pretemporada de cara a un semestre en el que el equipo afrontará múltiples desafíos. Sin embargo, en medio del viaje la delegación perdió a uno de sus integrantes: un futbolista fue bajado en la escala en Lima debido a que no cumplió con los protocolos establecidos para ingresar al país norteamericano.

El delantero Lucas Beltrán fue quien debió quedarse en Perú y no pudo tomar el segundo vuelo hacia la ciudad de Orlando. Esto se debió a que el futbolista pasó recientemente sus vacaciones en Europa, más precisamente en Italia, y no llegó a cumplir con los días de cuarentena estipulados para poder ingresar a Estados Unidos. Ahora, el joven atacante deberá regresar a Buenos Aires y recién se unirá a sus compañeros en un plazo de entre cuatro y seis días. Lucas Beltrán no pudo ingresar a Estados Unidos

Más allá de este pequeño inconveniente, el resto del plantel arribó a destino y los integrantes de la delegación Millonaria recibieron la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus antes de dejar el aeropuerto. De esta manera, se cumplió con la inmunización de todos los que viajaron para realizar la pretemporada en suelo norteamericano.

“El plantel arribó este mediodía a Orlando, donde todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y colaboradores recibieron la vacuna contra el Covid-19. Lucas Beltrán se sumará a sus compañeros en los próximos días”, informó el club de Núñez en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales este sábado por la tarde.

River se hospedará en territorio norteamericano en el Gaylord Palms Resort & Convention Center y hará base en el ESPN Wide World, el complejo deportivo que posee la cadena televisiva estadounidense y que en 2020 albergó la “burbuja” de la NBA para llevar adelante sus playoffs. La idea de Gallardo es poder disputar tres compromisos amistosos: una contra América de Cali de Colombia (domingo 27 de junio) y dos ante Barcelona de Ecuador (miércoles 30 de junio y domingo 4 de julio), una de las sorpresas en la actual edición de la Copa Libertadores. Los jugadores se vacunaron antes de dejar el aeropuerto de Orlando

Tras la baja de Beltrán, son 26 los futbolistas que han viajado para realizar la pretemporada. Los grandes ausentes son Leonardo Ponzio (afectado por una miocarditis luego de haberse contagiado de covid-19) y aquellos futbolistas que se encuentran disputando la Copa América con sus respectivas selecciones: Nicolás de la Cruz (Uruguay), Franco Armani, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel (Argentina), Robert Rojas, David Martínez (Paraguay) y Rafael Santos Borré (Colombia).

Esta será la parte más intensa de la preparación de cara a los compromisos que afrontará River en la segunda parte del año que incluirá la disputa del torneo local, la Copa Libertadores (se medirá ante Argentinos Juniors en los octavos de final) y la Copa Argentina (enfrentará a Boca Juniors en octavos). La vuelta está prevista para el 5 de julio a las 21, en chárter rumbo a Ezeiza.

Fuente Infobae