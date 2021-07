Ezequiel Garayanunció este viernes su retiro del fútbol profesional tras no haber podido superar una lesión en la cadera que incluso por momentos le impidió caminar. El ex defensor de 34 años vistió las camisetas de Newell’s, Racing de Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit de San Petersburgo, Valencia y la Selección Argentina.

En su extensa carrera conquistó el Apertura 2004 con la camiseta de la Lepra; la Copa del Rey 2011 con Real Madrid; La Liga, dos Copas de la Liga y una Copa de Portugal con Benfica; la Premier League de Rusia, la Copa de Rusia y la Supecopa de Rusia con Zenit; y la Copa del Rey de 2019 con Valencia.

Con la camiseta de la Selección mayor alcanzó dos finales importantes: el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015. Se consagró, por el contrario, en las divisiones inferiores: campeón sudamericano sub 17 en 2003, campeón mundial sub 20 en 2005 y campeón olímpico (sub 23) en Beijing 2008.

El comunicado completo de Garay:

Y el momento llegó….

Hoy, día dieciséis de julio de 2021, me despido de mi carrera como jugador de fútbol profesional.

Debo reconocer que me hubiese gustado y estaba convencido de que mi retiro sería más tarde, pero no pudo ser.

Desde hace tres años llevo en silencio (junto a un equipo médico) e intentando poner remedio a un problema que surgió inesperadamente. -cuadro clínico de coxatrosis (artritis) izquierda por alteración del cartílago de la cadera por constitución de nacimiento sobrecargada por la práctica de actividad de impacto.

Dolores fortísimos me impedían caminar incluso en ocasiones. Reiteradas infiltraciones (exigidas por mí) para competir al máximo nivel. Pero sólo tenía un único objetivo: disfrutar de mi pasión, rivalizar y entregar alegría a toda una afición.

En febrero de 2020 se sumó otra grave lesión de la que me fui recuperado y lo conseguí, hasta el punto que negocié con otros clubes mi vuelta. No puedo. Siento que estaría engañando a ese club, a sus aficionados y a mí mismo. Comprometerse es una palabra que hay que cumplir y mi compromiso hubiera sido cobrar a cambio de nada, ya que probablemente dos de cada tres partidos nos los jugaría por mi problema.

Empecé mi carrera con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera. Orgulloso de lo que he hecho hasta el momento. Agradecido a cada club del que he formado y de la Selección Argentina.

Todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido espacio y tiempo me han hecho grande, feliz, he aprendido, llorado y reído. Aficiones que me hicieron saber lo que es la emoción, disfrutar junto a ellos

Y por supuesto, una de mis vitaminas imprescindibles en todo momento: mi mujer (Tamara Gorrro) y mis hijos. Gracias a todos, estaré eternamente agradecido por tanto. Hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión.

Fuente La Unión Digital