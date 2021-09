Mientras avanza la campaña de Vacunación Contra COVID-19 los infectólogos continúan recalcando en que la única manera de frenar al coronavirus SARS-CoV-2 y la variantes más contagiosas como Delta, Alfa y ahora Mu y C.1.2 es vacunar.

“Vacunar, vacunar y vacunar es lo que hay que hacer para frenar la variante Delta y otras. La lenta llegada de la variante Delta por ahora nos viene dando la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo”, explicó Tomás Orduna, infectólogo y miembro del equipo de consulta que asesora Gobierno durante la actual pandemia.

“El fin de la pandemia va a tardar pero algún día tiene final y vamos a tener el COVID dentro de los virus que circulen”, aseguró el experto a El Destape Radio. Sobre la circulación epidemiológica, el Jefe de Área del Hospital Muñiz comentó que “las variantes de preocupación siguen siendo las mismas 4 calificadas por la OMS, que son Alfa, Beta, Gamma y Delta”. Además destacó que “en las últimas 6 semanas hubo una marcada disminución de la cantidad de pacientes en hospital en sala y en terapia intensiva” y puso en perspectiva que “ayer teníamos 20 pacientes para un hospital de 400 camas”.

Argentina reportó ayer 6.731 nuevos casos de COVID-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.185.620, mientras que los fallecimientos se elevaron a 111.812, tras ser notificadas 205 muertes en las últimas 24 horas. Esas cifras evidencian un fuerte retroceso del virus, pese a la creciente amenaza de la llegada de la variante Delta y de otras que se están reportando en los últimos días. Argentina registró un récord diario de contagios el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 casos, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 22 de junio, con 792 fallecimientos.

Otro dato importante del descenso de casos es el número de pacientes con diagnóstico confirmado de coronavirus que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UTI) fue de 2672, muy por debajo de la marca de 7969 del pasado 14 de junio. Hoy, el porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva (UTI) por todo tipo de patologías es del 44,8 % a nivel nacional y del 46,9 %, si solo se considera Buenos Aires y su periferia.

El infectólogo Eduardo López precisó hoy que “las autoridades sanitarias trabajaron muy fuerte y han mitigado bastante la situación porque podría haber sido una catástrofe el paso de la pandemia por COVID-19 en Argentina”.

“Aproximadamente hay 5 millones de personas en el país que no se dieron ninguna dosis (no creo que sea solamente por falta de acceso sino por decisión de no vacunarse). Aunque tengan una reticencia esto es una enfermedad que se sabe cómo empieza y no cómo termina. Se trata de un grupo importante porque sigue estando susceptible de contagiarse y contagiar a otros”, indicó el especialista, que resaltó que ya hay miles de dosis aplicadas en el mundo demostrando que la vacuna es segura.

La Unidad de Datos de Infobae reconstruyó algunos de los motivos que explican por qué aún un 16% de los argentinos no recibieron ninguna dosis, cuando la variante Delta amenaza con multiplicar los contagios. Los problemas de logística son el principal motivo que complica la vacunación, coincidieron las fuentes consultadas. Turnos olvidados, largas distancias hasta los centros de vacunación y dificultades de movilidad (especialmente entre los adultos mayores) son las razones más comunes.

La mitad de los no vacunados en todo el país son jóvenes de entre 18 y 29 años, un 28,5% de esa franja etaria, según datos oficiales. La conclusión se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae, que cruzó el total de población calculado por el INDEC para 2021 con la información sobre vacunados por edad que publica el Ministerio de Salud de la Nación. El universo comprende a 2.419.610 jóvenes que no tienen ni siquiera una dosis de la vacuna.

El prestigioso infectólogo Hugo Pizzi explicó el cuidado que hay que tener frente a la variante Delta y también remarcó que la vacunación es la forma más eficaz para prevenirla en sus manifestaciones más severas. “Dos barbijos de media calidad o uno de buena más las dos dosis de las vacunas son la mejor forma de cuidarse”, advirtió Pizzi en Radio Cooperativa y dijo que un ejemplo de la alta transmisibilidad de la variante Delta fue cuando dos casos en Córdoba generaron una expansión de contagios. “El 65% de las personas que se vacunaron se cuidan contra el COVID-19. Eso quiere decir que hay un 10% antivacunas y un 25% que no se cuidan”, sostuvo el experto.

Efectividad de las vacunas contra Delta

Los especialistas recalcan que tener el esquema completo de vacunación previene en un 99% las formas severas del COVID-19. De ahí la importancia de insistir en que las personas completen las dos dosis para hacerle frente a las variantes más contagiosas del virus. En Argentina el 62% de la población tiene una dosis de la vacuna contra COVID, mientras que solo un 32% tiene las dos dosis.

Un reciente trabajo publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine publicó un cuadro donde se da cuenta de la eficacia que tiene cada vacuna frente a esta variante. En el mismo se da cuenta de que Pfizer protege un 36 por ciento con una dosis y 88 con dos; AstraZeneca, 30 por ciento de eficacia con una aplicación y 67 con dos. Con respecto a Sputnik, indicaron que protege un 90 por ciento con dos dosis. Respeto a Moderna, es efectiva pero no detallaron el porcentaje. Johnson & Johnson, con su mono dosis, tiene tiene una efectividad de 33 por ciento. De Sinovac y Cansino no se encontraron datos hasta el momento.

Mientras la comunidad científica internacional continúa investigando esta cepa, la semana pasada la OMS citó dos estudios que advierten de la mayor peligrosidad de la mutación surgida en la India. Se trata de trabajos realizados por investigadores de China y Canadá, que aún no fueron publicados en una revista especializada.

Según el estudio canadiense, los riesgos para la salud con la variante Delta son significativamente mayores que con los primeros tipos de coronavirus: las posibilidades de hospitalización aumentan en torno al 120%, y las de necesitar cuidados intensivos son de alrededor del 287%. El riesgo de muerte asciende, por tanto, según los expertos, a más de un 137%.

