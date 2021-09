La legisladora y precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Dra. Lucia Corpacci emitió su voto en el Colegio Padre Ramón de la Quintana.

Al ser consultada por las denuncias del apoderado de su partida, Augusto Barros, quien ante la Justicia Federal refirió que no estarían dejando ingresar a fiscalizar las elecciones comentó que no había estado en contacto con el apoderado y que no tenía «novedades» sobre este particular.

«No estuve aún en contacto con Augusto y no tengo novedades. Hasta el momento no tengo noticias que no sean fuera de las que son parte del folklore habitual como ser que una mesa se demore un poco más», comentó.

«Esta elección es donde una vez más ponemos en valor la democracia. Yo siempre sigo que este es un derecho que debemos ejercer todos y ojalá que valoremos la importancia que tiene concurrir al acto electoral», marcó Corpacci.

Fuente La Unión Digital