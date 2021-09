El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes 21 de septiembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 61 muertes y 1.837 nuevos contagios de coronavirus . De esta manera, el país acumula un total de 5.243.231 casos positivos desde marzo de 2020, mientras que los fallecimientos son 114.579.

De los decesos reportados hoy, 32 son hombres y 29 son mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con 14, 10 y 9 decesos, respectivamente.

Como sucedió el pasado 31 de agosto y el 11 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos en el día de la fecha, lo que no quiere decir que no hayan ocurrido .

Por otra parte, después de casi 10 días, la cartera sanitaria volvió a informar la cantidad de testeos diarios, aunque todavía sigue sin dar a conocer la cantidad de testeos totales. De ayer a hoy fueron realizados 53.815 testeos, con un índice de positividad del 3,41%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

A la fecha, se registran 27.506 casos positivos activos en todo el país y 5.101.146 recuperados.

Por otra parte, de momento en Argentina hay 1.489 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva . De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 38,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 41,8%.

De los 1.837 nuevos contagios notificados esta tarde, 679 son de la provincia de Buenos Aires, 146 de la ciudad de Buenos Aires, 40 de Catamarca, 37 de Chaco, 22 de Chubut, 102 de Corrientes, 243 de Córdoba, 53 de Entre Ríos, 41 de Formosa, 24 de Jujuy, 70 de La Pampa, 18 de La Rioja, 21 de Mendoza, 19 de Misiones, 31 de Neuquén, 29 de Río Negro, 43 de Salta, 8 de San Juan, 9 de San Luis, 5 de Santa Cruz, 77 de Santa Fe, 52 de Santiago del Estero, 4 de Tierra del Fuego y 64 de Tucumán.

A 18 meses del inicio de la pandemia, el uso de barbijo al aire libre deja de ser obligatorio. “ Levantamos la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre, sin personas alrededor ni en aglomeraciones ”, informó esta mañana la Ministra de Salud, Carla Vizzotti. Ante las reiteradas dudas acerca de cuándo entraba en vigencia esta disposición , desde la cartera sanitaria dijeron que la medida rige a partir del 1 de octubre próximo y no desde hoy, como dio a entender la titular de la careta sanitaria .

La flexibilización en el uso del tapabocas integra la lista de nuevos “permisos” anunciados por el Gobierno sobre todas las restricciones que regían hasta fin de mes y van de la mano con la baja sostenida de contagios de coronavirus que se mantiene en descenso desde junio.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, el promedio de nuevos casos diarios de COVID-19 en enero fue de 10.107; en febrero de 6.433; en marzo de 7.789; en abril -con la llegada de la segunda ola- escaló a los 20.951; en mayo subió a 25.949; y, desde junio, cuando registró un promedio de 22.953, comenzó a bajar. En julio el promedio nuevos casos diarios fue de 14.819; en agosto de 8.253; y, hasta el 19 septiembre de 2.822 .

Además de estar vinculada a la campaña de vacunación, la baja de contagios repercute en las internaciones y en los fallecidos . En las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por ejemplo, el país alcanzó valores que no se tenían desde agosto de 2020, es decir, desde antes del “pico” de la primera ola. Sin ir más lejos, ayer, por segundo día consecutivo, se registró la cifra más baja de ocupación de camas de Terapia Intensiva desde de agosto de 2020.

Mañana llegarán 160.290 dosis de Pfizer, que se suman a las dos partidas de 1.536.000 y 1.336.000 dosis del laboratorio Sinopharm que arribaron el sábado y ayer lunes, respectivamente. De esta manera, la Argentina alcanzará las 63.410.020 vacunas recibidas desde que comenzó el plan de inoculación, en diciembre de 2020 .

Durante la conferencia de prensa de hoy, la titular de la cartera sanitaria aseguró que “durante septiembre el país recibirá 580 mil dosis de la vacuna Pfizer que, según los planes estratégicos, se están utilizando o para iniciar esquemas de vacunación priorizando a adolescentes de 17 años o para completar esquemas de vacunación con AstraZeneca”.

Además, anticipó que se realizará “la entrega durante las dos primeras semanas de octubre de 1,6 millones de dosis de Pfizer por semana, lo que va a permitir escalar rápida y prioritariamente la vacunación entre 12 a 17 años en los próximos meses”.

De acuerdo con la última actualización del Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de hoy se habían distribuido 53.586.589 vacunas, de las cuales se aplicaron 49.394.749. De ese total, 29.070.378 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 20.324.371 con ambas.

El 53,18% de los inmunizados son mujeres (26.266.205); mientras que el 46,66% son hombres (23.046.540) .

Entre los más de 49 millones y medio de vacunados contra el COVID-19 hay 3.860.611 trabajadores de la salud; 7.077.559 integrantes de Personal Estratégico (como Fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, Responsables del Funcionamiento del Estado y Personal del Servicio Penitenciario); 3.955.107 personas de 40 a 49 años SIN factores de riesgo; 42.779 adolescentes de entre 12 y 17 años SIN factores de riesgo; 670.529 adolescentes de entre 12 y 17 años CON factores de riesgo; 10.286.122 personas de 18 a 39 años SIN factores de riesgo; 2.702.623 personas de 50 a 59 años SIN factores de riesgo; 8.686.948 personas de 18 a 59 años CON factores de riesgo; 12.002.516 personas de 60 años o más.

