El Conductor Televisivo Marley no pudo grabar en las ruinas de El Shincal y en Belén se armó un revuelo grande. El monumento histórico nacional era una fija en la recorrida de Marley en la grabación de su programa “Por el Mundo”. Pero nunca llegó al lugar y quedó desnuda una puja interna en Londres.

“Sucedió un hecho inesperado. Nosotros nos enteramos por el señor intendente Gilberto Santillán que tuvo la buena voluntad de contarnos y querer que seamos parte de este evento tan importante para toda la provincia. Insistimos en participar, como se sabe hace dos meses que nos conformamos como comunidad originaria Quimivil y nos representa nuestra cacique Dalia Morales. Nos juntamos con toda la comunidad para organizar qué podíamos hacer. Qué podíamos mostrar ante la posibilidad de la visita del conductor Marley”, contó Rosa Ramos, que es madre de la cacique Morales.

Señaló que se prepararon para realizar una ofrenda y mostrar “un poco lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones”, pero que no obtuvieron respuestas por parte de la directora de turismo. Recurrieron a sus abogados para exigir ser parte de la grabación del producto que tiene como objetivo la promoción de Catamarca y sus bellezas turísticas.

Ramos dijo que insistieron con el intendente sobre la importancia de la presencia de los integrantes de la comunidad aborigen y esperaron al conductor y la producción para una corpachada. Pero que nunca llegaron.

“Esperamos, se hicieron las seis de la tarde y nada, las siete, y nos comunicaron que se había suspendido el evento. No nos dijeron por qué, no nos informaron, nos quedamos con esa pena del atropello a nuestras comunidades, desde el abuso de autoridad, la violación de nuestros derechos. No nos pueden hacer esto. Hicimos la Corpachada junto a nuestros comuneros y la cacique, llevamos a cabo la ceremonia para estar en comunión con nuestra Pachamama, que nos acompañe y refuerce nuestras fuerzas, y cuando decidimos salir del sitio ya estaba con llave”, narró la mujer.

“Quedamos toda nuestra comunidad adentro, con las puertas del sitio arqueológico con candado. Nunca supimos cuál fue el motivo por el que se suspendió el evento. En las redes sociales eran todos insultos a nuestra cacique, a nuestra comunidad, y todos apuntaban a que nosotros fuimos quienes intervenimos para que el señor Marley no llegara hasta El Shincal. Es totalmente falso, nos quisieron hacer quedar mal”, acusó.

Ramos mostró enojo cuando comunicó que sintió que los quisieron apartar de la escena. “Nunca se nos informó, tuvimos que luchar para que se nos de participación, y lo que ha llevado a suspender este evento, entendemos que fue cuando nuestra cacique dijo que dos comuneras que hacen guía en el sitio arqueológico eran quienes iban a acompañar al conductor, y la señorita Karina Huerta, directora de Turismo, se negó, que quien debía acompañar a Marley era la arqueóloga. Entendemos que por eso suspendieron el evento para que no tenga participación la comunidad”. Quedamos toda nuestra comunidad adentro, con las puertas del sitio arqueológico con candado. Nunca supimos cuál fue el motivo por el que se suspendió el evento. En las redes sociales eran todos insultos a nuestra cacique, a nuestra comunidad, y todos apuntaban a que nosotros fuimos quienes intervenimos para que el señor Marley no llegara hasta El Shincal. Es totalmente falso, nos quisieron hacer quedar mal”, acusó.

Ramos mostró enojo cuando comunicó que sintió que los quisieron apartar de la escena. “Nunca se nos informó, tuvimos que luchar para que se nos de participación, y lo que ha llevado a suspender este evento, entendemos que fue cuando nuestra cacique dijo que dos comuneras que hacen guía en el sitio arqueológico eran quienes iban a acompañar al conductor, y la señorita Karina Huerta, directora de Turismo, se negó, que quien debía acompañar a Marley era la arqueóloga. Entendemos que por eso suspendieron el evento para que no tenga participación la comunidad”.



Además, se informó que durante el los próximos días el sitio arqueológico permanecerá cerrado. Un despropósito si se tiene en cuenta que es un feriado con fines turísticos.



“Es una lucha que viene de hace años. Lamentablemente nos siguen pisoteando nuestros derechos. Las cosas que se han dicho son desastrosas”, cerró Ramos.

Fuente El Ancasti Digital