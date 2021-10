El equipo The Champions, no sólo se coronó Campeón, sino que se llevó el máximo premio a la jugadora Valentina Medina como goleadora y como menor valla invicta para su arquera Erica Reales.

Este domingo 10 de octubre finalizó la última fecha del campeonato de fútbol 8 femenino.

En la fecha 24 y con un apasionante jornada futbolística, la espectativa estaba entre The Champions que debía ganar su encuentro ante Quilmes, para no depender del resultado de su escolta San Isidro que debía medirse con el equipo de Copacabana.

The Champions cumplió con su partido ganando su encuentro, pero no se dió por válido por incumplir con el reglamento, al incorporar una jugadora no inscripta. Pero de igual manera el equipo perseguidor no pudo con Copacabana y perdió San Isidro por 1 a 0 con un golazo de Cintia Cabrera.

La Tabla Completa

1 The Champions 51 puntos

2 San Isidro 49 puntos

3 Santa Rosa 40 puntos

4 Palermo 35 puntos

5 Chicago 33 puntos

6 Juventud

7 La Ruta

8 Progreso

9 Copabana

10 Quilmes

11 Robledo

12 La Paz