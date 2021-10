El Ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo ayer en Washington una reunión con la Directora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que se continuó avanzando en el proceso de renegociación del programa stand by firmado en 2018 por la administración de Juntos por el Cambio, informó el Palacio de Hacienda.



El funcionario argentino manifestó su satisfacción con el encuentro. “Valioso encuentro con la directora gerente del FMI @KGeorgieva para avanzar en resolver la deuda insostenible con el organismo”, sostuvo el ministro a través de su cuenta en la red social Twitter.



“Esperamos que su conducción siga dando pasos que cambien el ethos del FMI, dejando atrás aquel moldeado por el poder financiero global que contribuyó a un mundo más desigual e inseguro por otro que favorezca un desarrollo sustentable de los pueblos. Seguiremos ayudando a ello”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Sobre la reunión

En el encuentro, también participaron el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos; la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu.



El ministro también se reunió con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos en un encuentro en el que estuvieron presentes el asesor de la secretaria del Tesoro, David Lipton, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Andy Baukol.



El encuentro de Guzmán con Georgieva y el staff del FMI se suma a la reunión que el ministro tuvo el lunes con Kozack y Cubeddu, en la que estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.



En esa reunión, que tuvo lugar en la embajada argentina, los funcionarios abordaron aspectos técnicos de las negociaciones sobre un nuevo programa que reemplace al fallido stand by firmado por la administración de Mauricio Macri.



Este martes a la noche, el Ministerio de Economía, a través de su cuenta en la red social Twitter, afirmó que “Argentina sigue negociando con el FMI para lograr un acuerdo que sea bueno para el país”, al informar sobre la reunión que Guzmán mantuvo con Georgieva.



“@Martin_M_Guzman se reunió con @KGeorgieva, titular del FMI, organismo que le prestó al país USD 45.000 millones en 2018, un monto récord e insostenible”, señaló el Palacio de Hacienda en el tuit.



En el marco previo al inicio de la Asamblea Anual del otoño (boreal), el FMI dio a conocer las proyecciones del organismo respecto a la economía argentina, en la que mejoró los pronósticos de crecimiento, ya que prevé una recuperación de 7,5% para 2021 y de 2,5% para 2022.



Las cifras son mejores que las proyectadas en julio último por el organismo y se ubican por encima del promedio regional y mundial, y corresponden al último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), titulado «Recuperación durante una pandemia», que fue presentado esta mañana por la economista jefe del Fondo, Gita Gopinath.



En julio último el Fondo preveía una recuperación de 6,4% para la Argentina, mientras que ahora las estimaciones se elevaron y equipararon con los números que mostró el Banco Mundial en el informe presentado la semana pasada.



Para América Latina, el FMI proyecta una recuperación de 6,3%, mientras que a nivel global la recuperación será de 5,9%, siendo este último un punto porcentual menor a julio último.



No obstante, según se desprende del informe, la Argentina -el resto de los emergentes y de bajos ingresos- no alcanzará este año niveles de crecimiento prepandemia ni este año ni en 2022 como lo harían los desarrollados, aunque todos los pronósticos están puestos en tela de juicio por la continuidad de la pandemia.

Respecto de las cifras de inflación en la Argentina, el FMI se excusó de realizar proyecciones para el país debido a las negociaciones en curso entre el organismo y la Argentina, para reprogramar los 45.000 millones de dólares de deuda heredados de la gestión anterior.

«Para Argentina, las variables fiscales y de inflación son excluidos de la publicación para 2021-26, ya que están vinculadas en gran medida a las negociaciones del programa aún pendientes», aclaró el Fondo en el informe.

Consultada durante la conferencia de prensa sobre el nivel de precios de Argentina, Gopinath expresó que “mantenemos las expectativas de inflación de Argentina como desancladas”.

Y continuó: “Siguen desancladas en este punto también debido a la mayor dependencia del financiamiento monetario en la Argentina. Esa es la imagen actual. Continuamos trabajando en estrecha colaboración a nivel técnico con el Gobierno de la Argentina para encontrar soluciones para un crecimiento más sostenible”, se explayó Gopinath.

Fuente La Unión Digital