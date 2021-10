El Seleccionado Argentino de Fútbol quedó cerca de meterse en el Mundial de Qatar 2022 luego de la reciente triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que igualó con Paraguay (0-0) en Asunción y superó a Uruguay (3-0) y a Perú (1-0) en Buenos Aires.

Argentina suma 25 puntos -tiene pendiente la resolución del partido suspendido con Brasil, que en principio se le daría ganado en noviembre- y le saca nueve unidades a Uruguay (16), actualmente en zona de repechaje, cuando restan 18 (seis partidos) por disputar.

Es decir, si la FIFA falla en favor de Argentina, como se rumorea y confían en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la ventaja incluso será más grande (12) con la «Celeste».

Para asegurar su boleto al Mundial 2022 , sin depender del fallo de la FIFA, Argentina necesita ganar sus dos próximos partidos y que se den dos de las siguientes posibilidades: que Uruguay no le gane a Bolivia en La Paz en la fecha 14; que Colombia o Ecuador no ganen ninguno de sus dos partidos o que Chile no se imponga en sus dos compromisos.

Los partidos restantes de la 13ra. a la 18va. fecha para Qatar 2022:

Jueves 11 de Noviembre 2021: Uruguay (V) en Montevideo.

Martes 16 de Noviembre 2021: Brasil (L) en San Juan.

Jueves 27 de Enero 2022: Chile (V) en Santiago de Chile.

Martes 1 de Febrero 2022: Colombia (L) en sede a definir.

Jueves 24 de Marzo 2022: Venezuela (L) en sede a definir.

Martes 29 de Marzo 2022: Ecuador (V) en Quito.

Fuente El Esquiu