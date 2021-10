Ayer por la mañana, los Bomberos Voluntarios de toda la provincia protagonizaron un «sirenazo» en cada una de sus cabeceras departamentales, en reclamo del subsidio adeudado por el Gobierno provincial correspondiente a los años 2020 y 2021.

En julio pasado, el Gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a los representantes del sector y anunció en los medios que se había efectuado el pago de 15 millones de pesos por dicho concepto, “pero lo cierto es que nunca se realizó tal depósito”, informaron. Tras la protesta desde el Gobierno informaron que depositaron en la cuenta de la Dirección de Defensa Civil y será acreditado, previa presentación de la documentación correspondiente a los cuarteles.

En plena temporada alta de incendios, los bomberos debieron, una vez más, salir a la calle para solicitar al Ejecutivo que atienda el reclamo, ya que dicha compensación les corresponde por ley y les permitirá refaccionar las unidades, comprar equipamiento e indumentaria especial para la lucha contra el fuego entre otros gastos.

Cuando se realizaba la movilización, el Ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, se comunicó con el tesorero de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, Alfredo Gómez y le aseguró que los fondos fueron destrabados y que en los próximos días el pago se estaría efectivizando.

La protesta se replicó en Santa María, Recreo, Pomán, Chumbicha y otros cuarteles del interior. «Queremos que las autoridades nos escuchen porque ese compromiso fue firmado por el Gobernador el 28 de julio, se difundió por todos los medios, pero actualmente la plata no llegó a los cuarteles», recalcó. A la vez, develó que en muchas ocasiones no tienen fondos ni siquiera para cargar combustible a las unidades.

A su vez, denunció que tampoco tienen seguro ante un accidente, que tampoco tiene obra social y aseguró que los «bomberos no quieren un sueldo sino que al menos se cubran los gastos mínimos y lo que buscan es que se cubran esos gastos de funcionamiento.

«Confiamos una vez más en recibir el subsidio porque de verdad necesitamos poder responder las emergencias de la gente. Los bomberos estamos en crisis y sin embargo somos servidores públicos y no podemos dejar de asistir ante un accidente, un incendio o un desastre de cualquier tipo. Por eso, reclamamos no un sueldo, sino los fondos que nos permiten trabajar con las condiciones mínimas. La situación actual es tremenda, porque los incendios no paran y ya no sabemos cómo seguir ayudando sin recursos», agregó Gómez.

Los cuarteles habían convocado a una movilización provincial a la Capital para el próximo miércoles 3 de noviembre si el reclamo no tenía respuesta. Ahora, en compas de espera, el sector confía en que el gobierno cumplirá con su promesa.



De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, esos $15 millones serán distribuidos en los 14 cuarteles de toda la provincia por lo que cada uno recibirá poco más de $1.070.000, lo que tampoco implicará un gran ingreso. Es que la mayoría lo utilizará para pagar deudas que se asumieron desde el año pasado al no contar con financiamiento, por lo que estiman que no les quedará mucho dinero de ese subsidio. Indicaron que por ejemplo una cubierta de una unidad de rescate ronda los $80.000, mientras que el traje y equipamiento por cada bombero puede costar alrededor de $700.000.



Por este motivo, también pidieron que se informe cuánto será el dinero para el 2022 para los bomberos dado que buscan tener previsibilidad en sus gastos.

