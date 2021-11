En agosto del 2020, en plena pandemia por el coronavirus, la dirigencia de River Plate tomó una importante decisión: renovar por completo el campo de juego del Antonio Vespucio Liberti. Los mandatarios encontraron el escenario propicio para iniciar un proyecto que rondaba por sus cabezas desde hacía varios años.

Sin embargo, el ambicioso proyecto promete reformas aún más imponentes, las cuales transformarán al Monumental en el escenario con mayor capacidad de toda Sudamérica, que además contará con mejoras en el confort para los hinchas. En exclusiva para Infobae, Rodolfo D’Onofrio, presidente de la institución y una de las principales cabezas de esta idea, junto a Mariano Taratuty, titular del área de de planeamiento de la institución, brindaron detalles de las nuevas obras en el estadio.

¿Considera que uno de los legados más importantes que dejó fue renovar por completo el campo de juego del Monumental?

Rodolfo D’Onofrio: Cuando hablamos del Monumental hablamos del estadio y del club. Las obras no son solo de la cancha de fútbol, hay todo un mundo que la gente no sabe. Hay un colegio con 1200 alumnos, una universidad con más de 700 alumnos, y tenés socios que practican más de 50 deportes. Los quinchos se estaban cayendo, tenían goteras, se inundaban. ¿Qué hicimos? Los tiramos abajo e hicimos una construcción diferente, la cual los hinchas de River valoran muchísimo. Hicimos obras en el estadio, pero que algunas no se ven, que son de infraestructura. (Mariano) Taratuty es el responsable del área de infraestructura. Su equipo hizo un trabajo muy importante.

¿Cómo nació esta idea?

R.D.: Antes de hablar de esa primera etapa hay que hablar de la idea de todo el estadio. Eso lo vimos a fines de 2017, cuando caminamos por el mundo viendo estadios, como el San Mamés, el del Real Madrid, el del Bayern Múnich, el Wanda Metropolitano del Atlético Madrid… Vimos obras muy importantes de personas que pensaban que la gente debía estar sentada y cómoda. Fuimos a ver cómo renovar el estadio y no perder la localía. Cuando llegó la pandemia vimos que era el momento para jugar de local en otro estadio y hacer la obra durante el tiempo en que la pandemia nos impidiera tener público en el estadio. Es una obra que Taratuty desarrolló con la mejor tecnología, como la usada en los estadios para el Mundial de Rusia.

Antes de hacer esta obra hicieron una investigación. ¿Podrían contar en qué consistieron esos estudios?

Mariano Taratuty: Fue una obra muy técnica a nivel tecnológico. Los primeros pasos fueron estudios geométricos y geotécnicos. El geotécnico, mediante unos pozos de 20 metros de profundidad, fue para chequear dónde estaban las napas, para luego proyectar una contención. Y el geométrico era necesario para saber y aprovechar cuánto se podían acercar las tribunas. Nos dio cuánto pudimos bajar el campo de juego, que finalmente fue 1.80 metros, para que las ópticas de las actuales tribunas no se vean perjudicadas.

R.D: El estadio de River está en un lugar estratégico, importantísimo. Y más aún con la obra que se está haciendo en el ex Tiro Federal, en el Polo de la Innovación. Será un ícono de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo estarán más cómodos y seguros. La gente encontrará un polo cultural, y River tendrá una capacidad y posibilidad de darle a la Ciudad algo que creo que cualquier turista va a pasar para poder ver, y no solo ver, sino tener experiencias como venir a un restaurante de primer nivel, viendo el campo de juego y el Barrio River. Sin dudas será algo que será una atracción de la Ciudad.

Hay mucho de esta obra que no se ve. ¿Cuáles fueron esas reformas?

M.T.: Hubo una inversión grande en cañerías, termotanques, calderas, quemadores de piletas, filtros y bombas. La pileta olímpica, que para mí es la mejor del país, con techo retráctil, tenía 8 calefactores, y ninguno funcionaba. Y tenía peligro de derrumbe. Luego se hicieron quinchos, el nuevo SUM. Incluso fuera de Núñez, en el River Camp. Solo teníamos 3 campos de juego. Con un master plan, en conjunto y estudiado con Gallardo, se hizo esa obra importante para el fútbol profesional y amateur. Es una joya que tenemos en esta gestión.

¿Cuánto llevan invertidos en la Etapa 1 del Monumental?

R.D.: Por el campo de juego, las reformas de los baños, la renovación de la gastronomía dentro del estadio, las mejoras en los accesos y entradas a tribunas y el WIFI, ya que todas las personas que entran al campo de juego cuentan con Internet; todo fue una inversión de alrededor de 10 millones de dólares. También se mejoró el sistema de seguridad y cámaras. La policía ahora tiene la posibilidad de observar con nitidez absoluta quiénes son los que entran y lo que ocurre en cada acceso y tribuna.

Las mejoras en el WIFI abrió las puertas para que el Monumental sea un “smart stadium”

M.T.: Sí, claramente. Es la experiencia que vimos en Europa. Esto le permitirá a alguien pedir algo de comer y que el local sepa dónde se encuentra el socio. Incluso con el merchandising, cómo comprar una camiseta y que te la lleven a tu butaca. Es a lo que apuntamos en el Monumental.

¿Tienen una fecha estimada el inicio de la Etapa 2?

R.D.: No. Lo que tenemos definido es el modelo y todo el detalle de cómo será la obra y cómo será el producto final de lo que estamos haciendo. Hay que dejar en claro que para hacer esto se necesita que no haya pandemia, que nadie sabe cuando terminará. Que la economía esté funcionando. El club puede generar fondos para pagar esto, pero también hay que generarlo a través de la venta de lo que será esta Etapa 2. Habrá palcos en la Sivori y en la Centenario. Serán más de 76. Estarán estos palcos, más las plateas nuevas. En el estadio se van a acercar las tribunas. Pasarán a estar a 12 metros del campo de juego. La cercanía será importante. Todo esto dependerá de la situación.

Hoy, el 55 por ciento que va a River tiene su butaca, pero en el nuevo modelo se renovarán por completo. Serán las que piden en FIFA. Son antivandálicas y perduran en el tiempo. En el nuevo estadio los sentados serán 75 por ciento, y 25 los parados. Habrá más gente cómoda. Hoy tenemos alta, media y baja. Ahora tendremos baja inferior, que es donde están las lonas.

En River también hay un colegio. Uno no puede tirar abajo algo, porque los chicos tienen que ir al colegio también. Hay que solucionar el traslado también. Tenemos pensado trasladarlo a la calle Sáenz Valiente, que es donde hoy está la Casa River. En ese lugar se hará un colegio moderno, con la luminosidad que se merece. Otra idea es algo que estamos intentando hace tiempo: ir donde será el Polo de la Innovación. Tenemos la esperanza de que la Ciudad nos deje ubicar el instituto. Sino será en esa calle. Queremos un colegio que sea cada vez más de punta, que tenga una adaptación al mundo que se viene, el de la informática.

M.T.: Si bien no hay una fecha, durante la pandemia se aprovechó el tiempo para armar el pliego técnico. Eso hoy lo tenemos listo. Cuando la economía lo permita, ahora no habrá que hacer ningún estudio nuevo. Consultamos con una empresa constructora y lo tenemos todo cotizado. Es esperar a cómo se acomoda la economía del país.

En lo que respecta a la comodidad, al hacer palcos en la Sivori media y Centenario media, permitirá conectar todo en 360. Como habrá más pisos de cochera, desde ese estacionamiento se podrá ingresar al circuito de palcos sin tener que usar el anillo actual o salir del estadio. Este 75 por ciento de las plateas, al ser de norma FIFA, tendrán un respaldo mínimo de 30 centímetros. Estas butacas serán un gran cambio para los hinchas.

La etapa 2 se dividirá en dos partes. Una incluirá el cambio de butacas, toda la tribuna San Martín completa, la Belgrano, la nueva construcción de la platea San Martin baja inferior, con el túnel de los jugadores y el banco de suplentes. También el cambio de butacas de la Centenario media, con sus palcos y el restaurante. ¿Por qué la separamos en dos? Por lo que explicó Rodolfo. Esta etapa no toca las aulas del colegio. Una vez que tengamos el nuevo colegio, permitirá completar las otras obras.

¿Será clave contar con un main sponsor para el estadio?

M.T.: Lo vemos como una posible fuente de financiación. Tenemos por un lado la preventa de estos palcos y plateas; y por otro, usando un modelo que se usa mucho en el exterior, tener un main sponsor para el estadio.

¿A cuánto ascenderá el número de palcos?

M.T.: Serían 76 palcos nuevos, y actualmente tenemos 104 palcos. Sería un total de 180 palcos, que es la demanda que tiene el club. Hoy existe una lista de espera. Será una fuente de financiamiento para esta obra.

Además de ser más cómodo, con este porcentaje de 75 por ciento de plateas y 25 por ciento de populares, el estadio también crecerá en 9 mil localidades más, convirtiéndolo en el estadio con mayor capacidad en Sudamérica. Pasará a 81 mil.

R.D.: El Monumental, los que seguimos en la historia de River, tenemos que transformarlo en más Monumental todavía. Será una obra monumental, un ícono de la Ciudad. Imagínate recitales, actos culturales, visita de turistas, de los hinchas y socios de river, que tendrán más comodidad. Dimos un primer paso importante con el campo de juego. Los jugadores, que vienen de Europa para jugar con la Selección, valoran que juegan en un campo de juego similar al que usan en sus ligas.

¿Cómo quedaría distribuido el Monumental luego de estas obras?

M.T.: Las populares pasarían a estar abajo. Es un pedido histórico de los hinchas. Tanto detrás del arco de la tribuna Sivori como la Centenario, en la actual baja, más la baja inferior a construir, serán populares. Las únicas populares de este súper Monumental. Luego vienen las plateas bajas laterales, las San Martín y Belgrano, todo el anillo de plateas medias, que en el caso de Centenario y Sivori esas plateas no tendrán conexión con las populares. Luego todo el anillo superior serían plateas altas. Y los palcos, con un anillo 360 de circulación.

¿Qué le va a significar al hincha de River esta obra?

R.D.: Le va a significar un orgullo el estar en el estadio de mayor capacidad, más la comodidad que tendrá. Estará en un estadio moderno, que tiene una intercomunicación muy importante. El hincha se encontrará con un estadio en el que podrá ver las pantallas y ver cómo los equipos entrarán por el medio, por el nuevo túnel. La nueva gastronomía. El hincha de River tendrá más posibilidades de ir a la cancha. Voy a hablar como hincha. Voy a tener el orgullo de decir ‘voy al Monumental, un estadio moderno, que da seguridad’. Me voy a pavonear de tener un estadio súper moderno.

¿Cuánto demorarán estas obras?

M.T.: Cada sub-etapa de la etapa 2 la proyectamos en un año. Podemos hacerlo sin mudar el instituto el primer año. Y luego de mudar el instituto, se hará en otro año el resto. Lo importante es que no se perderá la localía. Era una de las premisas, una condición importantísima. Por eso aprovechamos la etapa 1 durante la pandemia.

¿Cuál es la capacidad actual del estacionamiento y a cuánto ascendería?

M.T.: Actualmente contamos con 500 cocheras, y la idea es construir 750 más, que era el plan original del estacionamiento interno que tiene el club. Le agregaremos un puente de conexión, como una manga tipo de aeropuerto, entre ese último piso a construirse y la circulación de los palcos, para no colapsar el hall de ingreso al estadio ni el anillo. El césped híbrido también brinda la oportunidad de volver a albergar recitales, sin que se deteriore el campo de juego.

M.T.: Cuando buscamos distintos distribuidores del campo de juego también buscamos esa posibilidad de tener recitales y que no se vea perjudicado el césped.

-El tema de las butacas es uno de los más recurrentes entre los hinchas. ¿Podrían adelantar algunos detalles?

R.D.: El tema de las butacas es un reclamo muy justo, porque son muy viejas. Pero tampoco podemos cambiar las butacas sin hacer las remodelaciones en el estadio, porque sería poner butacas donde luego serán populares. Así no es. Se hace dentro de un proyecto y panorama general. Les puedo decir que vamos a tener las butacas, y vamos a tener la comodidad que deben tener.

M.T.: No es sólo sacar y colocar la nueva. También requiere quitar, impermeabilizar la tribuna y luego colocar las nuevas. Además la idea es no perder la localía.

Lo del restaurante será algo innovador para Argentina

R.D.: Es algo que River debe tener, no puede dejar de tenerlo. El que tenga la concesión tendrá un éxito total. Tendrá una diferenciación no sólo por lo lindo del lugar y la comida, sino por la vista al Monumental y el Barrio River. Será algo maravilloso. Tener la experiencia de comer y ver el Monumental, no es algo que solo querrá el hincha de River, sino el turista. El hincha, y el que no sea hincha, podrá ir cualquier día de la semana.

M.T.: Estará en la circulación de la Centenario media, que es la tribuna que da a Figueroa Alcorta. En esa circulación, pegado a la San Martín, que es la que da al club, estará ubicado el restaurante. Tendrá el atractivo de mirar el campo de juego y las tribunas y el Barrio River, con sus casas y arboleda baja.

Fuente Infobae