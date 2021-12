Un nuevo aniversario de una celebración que se hizo un ritual y que en 2021 tendrá un extra. El 9 de diciembre se convirtió en una fecha emblemática para River, desde que en 2018 conquistó la Copa Libertadores en Madrid, frente a Boca. Fue el cuarto trofeo continental para los millonarios, aunque la gesta en el estadio Santiago Bernabéu tomó una trascendencia mundial: por el rival, por los sucesos que empañaron el partido desquite y determinaron que la Conmebol trasladará la sede a la cancha de Real Madrid con simpatizantes de las dos parcialidades, cuando debía jugarse en Núñez y con hinchas locales.

A tres años del partido que resultó un hito en la historia del club, la fiesta será en el Monumental, con la presencia del plantel, el cuerpo técnico y algunas figuras invitadas que firmaron aquel triunfo 3-1. Pero también habrá una yapa, con la inauguración de la estatua a Marcelo Gallardo, el entrenador que todavía no comunicó si continuará en el cargo y que romperá el silencio en la noche mágica que el propio director técnico consensuó con los dirigentes.

El mensaje que ensaye Gallardo será el foco de atracción de la fiesta. El Muñeco no se expresó desde que River ganó el campeonato y desde entonces los millonarios jugaron con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y con Defensa y Justicia en el Monumental. Sin una determinación respecto a su futuro, el estratego prefiere no comparecer ante los medios y tener que responder una pregunta que se repite, pero para la cual todavía no tiene una sentencia definitiva. Envuelto por el público, ese que en cada espacio le brinda su incondicional apoyo con cánticos y con banderas, con único deseo de que el ciclo que se inició a mediados de 2014 mantenga su vigencia, el DT más ganador de la historia del club entregará sus sensaciones y observará lo que solamente Ángel Labruna logró en Núñez: una estatua.

El encuentro motorizado por la pasión del hincha será una caricia adicional para Gallardo, que antes de la finalización del año y de su contrato con River tiene la oportunidad de sumar una nueva estrella: el sábado 18 de diciembre, los millonarios jugarán con Colón, en Santiago del Estero, la corona anual. Antes, jugará con Atlético Tucumán, para completar el certamen que ya lo tiene como campeón.

En el estadio será una celebración con restricciones, exclusiva para socios. “Un Monumental lleno de sorpresas se prepara para celebrar un nuevo aniversario de la final más importante de la historia del fútbol: el histórico 3-1 sobre Boca Juniors en Madrid”, reza el comunicado que brindó la institución, aunque no ofreció detalles de las sorpresas. Podrán ingresar de manera gratuita los socios y miembros de Somos River, que deberán reservar la ubicación a través de RiverID.

Aquellos que son parte de la comunidad Tu Lugar en el Monumental tendrán prioridad de reserva hasta el martes 7 de diciembre hasta las 14 horas; desde ese momento, el resto de los socios tendrá 24 horas para lograr un ticket, mientras que aquellos que son parte de la comunidad Somos River recién podrán ingresar el miércoles 8 de diciembre a las 14.

Pero también habrá una caravana que desandará el recorrido desde el Obelisco hasta la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, donde estuvo el viejo estadio. Los hinchas que no son socios podrán reunirse en el Obelisco y darle forma a la caravana. La convocatoria es para las 17 y el inicio de la marcha está pautada para las 19. Será un recorrido de 10 kilómetros, con un camión de percusión que liderará a los fanáticos; también un micro descapotable y la colocación de pantallas gigantes que estarán en espacios estratégicos y que replicarán las imágenes de aquella soñada consagración.

Las recomendaciones para los hinchas es que lleven camisetas, banderas y cotillón rojo y blanco; también desde la organización se hizo un pedido para que la fiesta resulte un verdadero disfrute: aquellos que lleguen al Monumental deberán continuar la marcha por las calles circundantes para permitir que todos puedan acceder a los accesos que habilitará el club, donde habrá shows de bengalas de humo de colores y fuegos de artificio que iluminarán los alrededores del estadio.

La caravana eterna, la fiesta en el Monumental y el mensaje de Gallardo, que tendrá su propia estatua, aristas para que River desande una jornada mágica.

