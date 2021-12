El pasado martes, por la tarde se realizó la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Tinogasta. El Vice Intendente, a cargo del cuerpo legislativo, tomó juramento a las nuevas autoridades y por un nuevo periodo fue reelecto como presidente provisional del Concejo Deliberante, el Concejal Pedro Chaile.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del Punto Digital, y contó con la presencia del Intendente Sebastián Nóblega, el Senador Departamental José Alaniz, la Secretaría de Coordinación Y Gobierno Dra. Pamela López; el Secretario de Obras Públicas Ernesto Andrada; la Secretaria de Desarrollo y Hábitat Social Lic. Viviana Cortéz; el Secretario de Servicios Públicos, Omar Pereyra y demás funcionarios del municipio.

El Presidente del Concejo, señaló que “es una fiesta de la democracia, hemos asumido la responsabilidad de representar en el concejo a los vecinos, es una ratificación a la confianza que nos han dado, vamos a trabajar desde lo legislativo, con los vecinos, articulando con las instituciones y el Ejecutivo”.

En este segundo mandato y después de la experiencia que dejó las elecciones, Pedro Chaile, afirmó que “la gente pide estar cerca, el vecino quiere tener participación directa en las decisiones del ejecutivo, en todo lo que se ejecuta, tenemos que estar atento a la gestión municipal y legislativa. Desde el 2015 este ha sido el compromiso, queremos seguir ese camino. Tenemos que seguir articulando, los vecinos requieren una gestión dinámica y con resultados rápidos, hay mucho por hacer en beneficio de la gente”.

Una gestión de puertas abiertas

Por su parte, el vice intendente, Daniello Cerezo, resaltó la figura del concejal saliente por la zona sur, Máximo Moreno, “es una persona excelente que trabajó siempre por la comunidad, ha culminado su ciclo con una gran labor”.

En diálogo con los medios de prensa, Cerezo, dijo que el oficialismo es mayoría, “por una decisión de la gente”.

“Si hoy somos mayoría es porque así lo manifestaron los vecinos en las elecciones y en las urnas. Las puertas del Concejo y del Municipio están abiertas para todos y para cualquier ciudadano. Que seamos mayoría no significa que no sea una gestión transparente y abierta a la ciudadanía. Nosotros nos enfocamos en trabajar, tenemos un proyecto responsable, en la primera gestión del intendente Nóblega hemos inaugurado obras históricas, había distritos que en 20 años no tenían obras; se pudo manejar la pandemia que fue muy difícil y complicado pero podemos destacar el trabajo del COE”.

Asimismo, el vice intendente comentó que este jueves 9 de diciembre se realizará la audiencia pública para tratar el presupuesto y que el próximo jueves 16 de diciembre se hará la lectura del mismo.

Presupuesto participativo

El presidente provisional del Concejo, comentó que el presupuesto fue trabajado junto a los concejales, y próximamente se realizará una audiencia pública, “queremos que los vecinos participen se involucren, pero también es importante que la gente tenga la certeza que los concejales estamos permanentemente atentos a las obras, fondos y requerimientos a los funcionarios del municipio porque son recursos de todos los vecinos”.

En el mismo sentido, Daniel Arias concejal reelecto, sostuvo que tienen nuevos proyectos y otros en camino para realizar en estos cuatro años en las jurisdicciones del norte como Anillaco, San José, El Puesto y El Durazno. “Vamos a seguir junto a la gente, tenemos obras pendientes como la terminación de la Plaza, el asfalto para El Puesto, queremos hacer una plaza en San José, nosotros visitamos a los vecinos casa por casa, siempre con la verdad; en estos cuatro años dos nos tocaron en pandemia, que frenaron un poco las obras”.

Consultado por la prensa sobre la mayoría del oficialismo en el Concejo Deliberante, señaló que “esta es una gestión transparente, siempre planteamos que lo que necesitamos información, tenemos diálogo directo con el intendente, siempre se presentan los pliegos en cada obra, no tuvimos inconvenientes, ahora estamos analizando el presupuesto y si hay algo que observar los hacemos”.

Finalmente, Sebastián Moreno, flamante concejal electo en su primer mandato resaltó la confianza de los vecinos del sur y afirmó: “Uno está acá por los vecinos, desde La Banda, Cerro Negro, El Pueblito, Los Balberdi, Cordobita, La Isla, Salado, Banda de Lucero, Copacabana y La Puntilla; esto es algo nuevo para mí, tenemos muchas expectativas y quiero agradecer a todos lo que son parte de esto. Queremos trabajar más cerca de los vecinos, aportar otra dinámica, quiero agradecer a Natalia Ibáñez por todo lo que viene aportando. En el sur se hicieron muchas cosas, Máximo Moreno realizó una buena gestión; queremos trabajar en los espacios verdes, en un plan de forestación; hay muchas inquietudes que queremos encarar”.

Equipo De Prensa Y Comunicación

Municipio De Tinogasta