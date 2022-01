La Municipalidad de Andalgalá informa a toda la población que, atentos a la situación sanitaria que atravesamos, y en pos de cuidar la salud de toda la población ante esta tercera ola de Coronavirus, se ha decidido no realizar el Festival Nacional «El Fuerte de Andalgalá» previsto para este enero, atendiendo a las restricciones que la pandemia va presentando y las recomendaciones en relación a los eventos masivos.

Realizar nuestra fiesta mayor implica una organización económica, administrativa y de personal que no podemos movilizar si no tenemos certezas en materia de salud.

Por ello y atento a las circunstancias de la salud no podemos arriesgar los recursos públicos en esta circunstancia.

Priorizamos la situación sanitaria y la estabilidad de nuestro municipio. Seguimos apostando a la revalorización del Turismo y la Cultura con diferentes eventos que podremos realizar mediante la mejora de los indicadores. Y sin duda, cuando la situación sanitaria cambie, volveremos a encontrarnos en la Fiesta Mayor de la cultura andalgalense.