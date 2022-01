Nathan de Brito y Papa Francisco en la JMJ Río 2013 (izq.) y Nathan de Brito y Mons. Joaquim Wladimir Lopes Dias en 2021 (der.). Crédito: Facebook de Mons. Joaquim Wladimir Lopes Dias.

Hace poco menos de nueve años, un niño conmovió las redes sociales al escabullirse entre la gente para abrazar al Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013; hoy la historia vuelve a hacerse viral al conocerse que el protagonista es ahora un joven que postula a la vida religiosa.

La noticia la dio el 3 de enero el Obispo de Lorena (Brasil), Mons. Joaquim Wladimir Lopes Dias, quien en una publicación de Facebook compartió la foto del Papa abrazando a Nathan de Brito, entonces de nueve años; y otra donde se le ve, ahora joven, vestido como postulante de la Orden de los Frailes Menores en Rondonópolis.

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Río 2013 es uno de los eventos más recordados por los católicos por ser el primero a nivel internacional en el que participó el Papa Francisco. Además, muchos fieles, especialmente en Brasil, aún tienen en la memoria la imagen del abrazo que el intrépido y tierno niño Nathan de Brito le dio al Santo Padre.

El momento quedó inmortalizado en las imágenes aéreas que captó el helicóptero que siguió a la comitiva del Papa Francisco. En la grabación se puede observar cómo Nathan salió al paso del papamóvil y logró que los miembros de la seguridad lo carguen y lleven hacia el vehículo. Luego, se observa al pequeño aferrarse y abrazar varias veces al Papa, resistiéndose con lágrimas a alejarse de él.

Luego de que el Papa Francisco le diera la bendición, se observa cómo uno de los guardias logra desprender al niño del vehículo y consolarlo mientras lo conduce hacia donde estaba su familia. Durante su trayecto, se ve al niño cubrir su rostro y llorar de la emoción.

En la publicación del 3 de enero, Mons. Lopes compartió una foto de él delante del altar de una iglesia, y al lado Nathan de Brito, convertido ya en un joven sonriente, que viste una túnica blanca y porta una cruz en el pecho.

A las fotos acompaña un breve texto, en donde el Prelado señala que Nathan es el joven de la foto, y que “hoy está de visita en Lorena, donde vivió unos años”.

Además de recordar la presencia de Nathan en la JMJ, el Prelado escribió que tres años después, en 2016, Nathan participó en el Mes Vocacional de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

Finalmente, reveló que Nathan “recibió una cruz pectoral del Papa, con la autorización para usarla”; y concluyó anunciando que “actualmente, es postulante de la Orden de los Frailes Menores en Rondonópolis / MT ¡Muchas bendiciones!”.

Cabe destacar que la foto que representa el emotivo abrazo de Nathan al Papa Francisco fue usada como símbolo de una campaña vocacional de la CNBB, un hecho que según declaró Nathan en 2018, “fue una sorpresa”.

“Solo me di cuenta de que se trataba de una campaña cuando mi obispo diocesano, en una Misa en la que me desempeñaba como acólito, me comentó diciendo que me había visto en el cartel temático de la campaña. Pensé que era una acción interna de la CNBB”, dijo el joven.

En esa misma entrevista, Nathan reveló que su “sueño” era ser sacerdote, y que además de su Primera Comunión, el encuentro con el Papa Francisco fue uno de los hitos de su historia vocacional.

“El momento especial que marcó mi historia vocacional fue mi Primera Eucaristía, desde ese día, yo mismo indigno como soy, me convertí en un sagrario viviente de Jesús Eucarístico. Otro momento muy fuerte para mí fue el inesperado encuentro con el Papa Francisco en la JMJ Río 2013”, señaló.

“Mi sueño es ser sacerdote diocesano”, dijo. “Creo que puedo tener más contacto con mis feligreses como nos dice el Santo Padre el Papa Francisco: los sacerdotes deben salir al encuentro de sus feligreses”, concluyó.