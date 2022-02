Reconocimiento de Tareas de Cuidado.

El Jefe de la UDAI ANSES Catamarca, Dr. Enzo Carrizo anunció que en pocos meses se inaugurará una UDAI en Tinogasta.

Ayer, El Intendente Dr. Sebastián Nóblega junto al Jefe de la UDAI ANSES Catamarca, Dr. Enzo Carrizo, hicieron entrega de nuevas jubilaciones del Programa de Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado, a madres tinogasteñas y Pensión de Adultos Mayores.

También estuvieron presentes, el Senador Provincial Dr. José Alaniz Andrada, la Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social Lic. Viviana Cortéz, el Secretario de Servicios Públicos Alejandro Miranda y el Director del IMCreP Sr. Julio Ayame.

“Felicitamos a las nuevas jubiladas, agradecemos al Jefe de ANSES por llegar a Tinogasta, con este reconocimiento y beneficio. Terminamos el año pasado entregando jubilaciones y comenzamos este 2022 de la misma manera. Coordinamos que los beneficios se inicien en Tinogasta, se hicieron varios operativos, así que valoramos él trabajo del personal de ANSES”, dijo el intendente Nóblega.

El Dr. Enzo Carrizo comentó que previamente visitaron el inmueble que será alquilado para que funcione la nueva oficina de ANSES en Tinogasta. “En 3 meses Tinogasta tendrá una UDAI”, afirmó el funcionario nacional.

El Jefe de la UDAI ANSES Catamarca, sostuvo que “estas jubilaciones son producto de una decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández y de la Directora Ejecutiva, Fernanda Raverta, de que aquellas mamás que tenían 60 años o más y que no tenían aportes, o que no habían podido trabajar en blanco puedan jubilarse y esto se hizo reconociendo a los hijos, para completar los años de aporte que necesitaban”.

Justicia Social

En el mismo sentido, el Jefe de ANSES afirmó: “La decisión del Gobierno Nacional es de una tremenda justicia social y empatía para con las madres. Nosotros desde ANSES no les estamos regalando nada, al contrario, le estamos reconociendo el enorme esfuerzo y trabajo que significa criar a los y las hijas. Ese sacrificio les brinda a las madres la posibilidad de jubilarse y esto les permite tener una obra social como el PAMI, que volvió a ser lo que era antes, una obra social del cual todos los jubilados se sienten orgullosos, porque pueden atenderse gratis en una hospital público o sanatorio privado, porque no solo estamos entregando una jubilación sino también contar con la obra social”.

“Entregar una resolución significa mucho más, porque muchas de las madres no cuentan con ningún ingreso, tal vez tenían una pensión no contributiva, pero no tenían una obra social, entonces ahora viene un nuevo tiempo; podrán arreglar la casa, irse de vacaciones, hacer un regalo a sus nietos”.

Además, Carrizo manifestó: “Es muy satisfactorio llegar a municipios, donde los intendentes se ponen al lado de la gente, este es un derecho que nadie se los va a quitar y tienen que defender”.

Progresar

Finalmente, el Jefe de la UDAI Catamarca resaltó la decisión de ampliar la cobertura del Programa PROGRESAR. “Hemos ampliado el PROGRESAR, donde se les está pagando a los chicos cinco mil pesos mensuales, y ahora incluye también a los chicos de 16 y 17 años, más de 10.500 jóvenes pudieron inscribirse y acceder a la beca de estudio”.

Equipo De Prensa Y Comunicación

Municipio De Tinogasta