Crece el pesimismo en la Iglesia Católica. El Secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, 67 años, habló por teléfono con el canciller ruso Serguei Lavrov, que este jueves se encontraba en Turquía en negociaciones con su homólogo ucraniano. La conclusión del prelado fue amarga: “Estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo. Ahora es una guerra a todo campo”.

El Cardenal Parolin, número dos del Papa en la jerarquía de la Curia Romana o “primer ministro” de Francisco, concedió una entrevista al diario “Il Messaggero” para explicar por qué la Iglesia Católica no encuentra razones para el optimismo.

“Es necesaria una apertura de todos, solo si hay una disponibilidad para tratar y encontrar acuerdos. Si cada uno se hace fuerte en sus posiciones no hay nada que hacer y la guerra será cada vez más cruenta”, explicó a Franca Giansoldati, la vaticanista del diario romano.

Parolin teme seriamente que la perspectiva es que la guerra se amplíe. “Espero que no”, agregó.

El Papa, dispuesto a mediar

El Secretario de Estado Vaticano recordó que el Papa argentino en todo momento demostró su disponibilidad a intervenir como facilitador, aunque por ahora no hay espacios de maniobra concretos para nadie.

“No podemos entrar si no somos llamados”, explicó.

La noticia del bombardeo al hospital pediátrico de Mariupol, en el sur de Ucrania, conmueve a todos, especialmente a los europeos.

“Esta es una demanda obligatoria porque la primera versión que fue dada de esta guerra (ndr: por el presidente ruso Putin) fue que se trataba de una operación militar para destruir las instalaciones militares ucranianas y asegurar la seguridad de Rusia. Bombardear un hospital pediátrico no tiene nada de ver con ese objetivo”, sentenció.

Parolin dijo que en su diálogo telefónico con el canciller ruso “Lavrov me escuchó y después hizo presente su punto de vista. Así quedamos. Pero no me dio ninguna garantía. Era importante insistir de parte nuestra y volver a presentar el llamado del Papa que hizo cuando visitó la embajada rusa ante la Santa Sede, la semana pasada, como en otras ocasiones, de que se puede detener la guerra”.

A la pregunta de la vaticanista Giansoldati de si Lavrov había explicado al cardenal cuál es el objetivo final del ataque, el Secretario de Estado respondió: “Me dijo que el objetivo es garantizar la seguridad de Rusia, que todo lo que ha ocurrido en estos años ha puesto en peligro la seguridad del país”.

“Il Messaggero” reflexionó que “se estan cometiendo crímenes contra la humanidad que ocurren ante nuestros ojos, se castiga a los civiles todos los dias…”

Tras declarar su mucha preocupación y afirmar que “ahora es una guerra a todo campo”, el número dos del Papa dijo que “es inaceptable que se bombardee un hospital. No hay razones ni motivaciones para hacerlo”.

El cardenal Parolín concluyó la entrevista destacando que “si no hay nada que hacer y la guerra será cada vez más cruenta y con perspectivas de alargarse, la situación es terrible. Yo espero que no”.

Fuente La Unión Digital