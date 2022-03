Santiago del Moro fue papá por tercera vez. Este viernes, pasadas las 10 de la mañana, nació Santa, fruto de su relación con María José Sánchez. Él mismo fue quien lo anunció en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de las huellas de los pies.

“Hola mundo, acá estoy”, expresó con felicidad. En una historia, el conductor de MasterChef Celebrity contó que la beba pesó 3.020 kg.

“Tan hermosa, tan llena de paz. Gracias a todos por tantos mensajes de amor. Y mi agradecimiento eterno al personal de salud que siempre acompaña y sostiene”, agregó.

Santiago del Moro explicó por qué eligió llamar Santa a su tercera hija

Semanas atrás, en su programa de radio, Santiago del Moro contó que con su mujer pensaron que iban a tener un varón, por lo que tenían un nombre masculino en mente. Sin embargo, cuando llegó la confirmación de que era una nena no tenían otras opciones. Pese a que analizaron otros nombres, ninguno los convencía, hasta que un día María José le dijo “se va a llamar tal porque si era nene se iba a llamar así, así que se llamará así como nena”.

“Después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre. Yo no sabía que existía. Es simple, no lo había escuchado. Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso, dije ‘está bien’”, expuso luego. Y anunció: “Mi hijita se va a llamar Santa Del Moro, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos”.

Además, aseguró que el nombre tenia el visto bueno de sus hijas, Catalina y Amanda: “Las hermanas tenían dos o tres nombres prohibidos, porque querían elegir, pero este lo aprobaron”.

Fuente La Unión Digital