El intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega cerró en la mañana del sábado 2 de abril un Acto Central en el Monumento a los héroes de Malvinas ubicado en Avenida Arturo Illia, las actividades programadas durante toda la semana en la Ciudad, para conmemorar el 40° aniversario de la Guerra de Malvina. Estuvo acompañado por su par de Fiambalá, la intendenta Roxana Paulón, con quien hicieron entrega de un reconocimiento a los excombatientes y movilizados de Tinogasta.

Ante un concurrido desfile cívico militar los vecinos pudieron participar y rendir un homenaje. Estuvieron presentes; el viceintendente Daniello Cerezo; el senador provincial, José Alanís Andrada; la secretaría de Inclusión y Económia Popular, del Ministerio de Desarrollo Social Pamela López; el presidente provicional del Concejo Deliberante, Pedro Chaile; concejales; Gabinete Municipal; representantes de las fuerzas de seguridad, personal de Defesa Civil; Bomberos Voluntarios; la Agrupación Gaucha “Santa Rosa de Lima”, directivos y alumnos de las diferentes Escuelas de la jurisdicción, Policía y Gendarmería Nacional.

Después del himno, la ofrenda floral y un minuto de silencio en memoria de los caídos, el intendente Nóblega, en su discurso dijo que “la Dictadura Militar, no podía justificar la situación social y económica que se vivía en la Argentina. Malvinas fue una guerra injusta, oculta a las que nos llevaron los militares, por eso hoy más que nunca debemos defender los valores y principios democráticos”.

Y pidió a los vecinos y a todos los presentes que se levantaran para aplaudir a los ex combatientes. “Quiero decirles que ustedes no nos deben nada, el país, nuestra Patria le debe todo a ustedes por haber entregado la vida por la Patria. Les pido como parte de una generación que nació en Democracia que mantengamos encendida la llama de la memoria. A 40 Años gritemos con la fuerza del amor por nuestra Patria: «LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”.

También, sostuvo que desde que asumió la gestión Municipal, “siempre quisimos reivindicar en la memoria colectiva la causa Malvinas. Por eso cuando recuperamos el Aeródromo de Tinogasta, después de más de tres décadas de abandono decidimos honrar esta obra con el nombre “Héroes de Malvinas” «Cabo Mario R. Castro». Porque el Aeródromo de Tinogasta, llevaba la designación de “Pedro Eugenio Aramburu”, y quiero agradecer a los concejales que trabajaron en la ordenanza que permitió el cambio de nombre. Porque nuestra Ciudad se identifica con la Democracia y no podemos seguir arrastrando secuelas del pasado y la dictadura. Con esa misma convicción construimos el Monumento y el Paseo de los Héroes de Malvinas”.

Además, el intendente se comprometió a gestionar junto a la intendenta Roxana Paulón y el senador; un espacio propio para que los ex combatientes que conformaron el Centro, se encuentren y continúen reivindicando la causa Malvinas.

El intendente, felicitó a la docente, la Prof. Prof. Silvia Morales por su investigación sobre la vida de Carlos Alberto Valdez nacido Copacabana y quien dejó su vida en el hundimiento del ARA Belgrano.

Paseo “Héroes de Malvinas”

El viernes por la noche, el jefe comunal, junto a los ex combatientes, inauguraron en el Monumento de Veteranos el “Paseo Héroes de Malvinas” y participaron de la Vigilia organizada por el Concejo Deliberante.

La obra del Paseo, a cargo de la secretaría de Obras y Servicios Públicos y secretaría de Turismo y Cultura, significó una mejora de todo el predio del Monumento, se instalaron bancos; se colocó nueva luminaria, se hicieron tareas de forestación, se hizo una mejora en los puentes que unen con el barrio 200 viviendas.

Este Paseo, es un nuevo espacio público para reivindicar la gesta histórica y contribuir a la memoria colectiva. “Cuando con Ernesto y nuestros queridos ex combatiente nos propusimos revalorizar este espacio, pensamos en visibilizar aún más este Monumento acompañado con algo que sirva para nuestra Ciudad, que nos permite también reconstruir nuestra historia desde otro lugar, por eso le pido a los vecinos que lo cuidemos, que no dejemos que se caiga, que no se estropee, porque este lugar es un símbolo para homenajear a los caídos, veteranos y excombatientes y sus familias”.