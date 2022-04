El Intendente Sebastián Nóblega junto al Vice Intendente Daniello Cerezo, Concejales y equipo de gobierno, puso en función a la nueva Directora de Políticas Juveniles del Municipio, Prof. Ailén Moreno.

La Dirección de Políticas Juveniles depende de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social, y con esta designación de la joven profesora Moreno se comenzará a trabajar con las escuelas incentivando la creación de los centros de estudiantes, de manera que se pueda articular con los presidentes, facilitando la comunicación entre la Dirección y las instituciones escolares.

Parte de los objetivos de la Dirección es hacer que los jóvenes conozcan Tinogasta más allá del centro, sino los distritos y lugares que no son tan conocidos, mediante un trabajo con los delegados de cada lugar. De igual manera restaurar espacios como plazas y lugares de esparcimiento brindando nuevas opciones para los jóvenes durante su tiempo libre.

“Es impresionante todas las cosas nuevas que van saliendo, me estoy adaptando, pero a la vez tengo muchísimas ideas para hacer. Mi idea no es armar solo cosas que los chicos tengan para hacer los fines de semana sino también tratar temas como la alimentación, la bulimia, violencia de género, ESI etc. Orientarlos tanto como escuela como educación cultural”, manifestó Moreno.

El Área de Políticas Juveniles es muy extensa respecto a las posibilidades para los jóvenes que presenta. Con este propósito, la Prof. Moreno comenzará a trabajar con el objetivo tanto de generar diversas actividades que funcionen como contención para la juventud Tinogasteña.

Equipo De Prensa Y Comunicación

Municipio De Tinogasta