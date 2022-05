En el día del trabajador, y en el marco de la Asamblea Legislativa que inaugura el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, el gobernador Raúl Jalil hizo un repaso de lo que fue la gestión 2021 y lo que se proyecta para este año. En su discurso, el mandatario resaltó la importancia de la actividad minera, ratificó la planta permanente para 500 agentes sanitarios y unos 170 trabajadores con contrato de servicio que cuenten con 6 meses de antigüedad. Además, anunció una equiparación salarial para que ningún estatal perciba menos de $65 mil.

En sus primeras palabras, ratificó la incorporación de “500 nuevos empleados de la Salud en los distintos hospitales de nuestra provincia, y que ningún empleado de la Administración Pública percibirá un salario neto de descuentos de ley, menor a $65.000”. “Hemos acordado el pase a planta permanente de todo el personal de la planta no permanente de la Administración Provincial que tengan como mínimo 6 meses de antigüedad” dijo Jalil.

Luego, repasó los números de crecimiento del empleo privado en la provincia y destacó que cuatro departamentos (Andalgalá, Belén, Tinogasta y Santa María) se encuentran entre las 10 localidades de la Argentina con mayor generación de empleo privado registrado. “En los próximos días vamos a ir a Andalgalá” aseguró y remarcó que las cifras es el resultado “del desarrollo de una nueva minería con reglas claras”.

Aparte, anticipó que el martes estará en Buenos Aires con el ministro nacional Matías Kulfas para comunicar la radicación de nuevas plantas textiles en Catamarca: TextilCom, RA Intertrading y Derwill. En su discurso también destacó la “fuerte inversión en el mejoramiento de la infraestructura de la red hospitalaria” mencionando obras en distintos puntos del interior provincial. “A finales de 2022, habremos invertido aproximadamente $3.600 millones en la construcción de los 10 nuevos centros de salud” indicó.

Posteriormente, el jefe de Estado local detalló las obras viales en el interior financiadas por el gobierno nacional. Hizo lo propio con las obras acuíferas en la provincia e indicó que se entregarán los proyectos de los diques de Ampajango (San José de Santa María) y de Río Hondo (Londres), “que tendrán sus licitaciones en las próximas semanas”. Sobre el tema del agua, explicó que se avanzará en un marco regulatorio en conjunto con otras provincias “para establecer una unidad de criterio del suministro de agua”.

“La minera Livent fue una empresa que explotó los recursos durante muchos años y siempre miraba a Salta. Lucía Corpacci inicio un juicio por el pago del canon del agua y nosotros vamos a exigir a las empresas que lleve a las comunidades de El Peñon y Antofagasta el gas natural” adelantó Jalil.

Así, remarcó que “la extensa lista de obras está fundamentalmente apuntalada por el aporte que realiza la minería metalífera y de litio, con recursos y proyectos que se ejecutan con fondos directos”. En ese momento, deslizó que “una de las cosas que quiero invitar a la oposición es que tengamos una política de Estado, sobre todo lo que es la minería y el agua, entre otros”.

Jalil señaló que “Catamarca tiene la menor presión fiscal de toda la Argentina, somos una provincia amigable para la inversión de todo tipo y se está demostrando”. E insistió: “La minería es una oportunidad para el desarrollo de Catamarca y del futuro de las familias catamarqueñas. No se trata de minería sí o minería no, turismo si o turismo no, agroindustria si o agroindustria no, sino de hacerlo de forma responsable y sostenible”.

Aparte, adelantó que en el marco de la Ley de Fideicomisos se avanzará con un “plan estratégico de desarrollo con fondos mineros para el Oeste” donde se incorporará “a comunidades, senadores, intendentes, federaciones económicas, cámaras empresarias, más entidades civiles, y la Universidad Nacional para definir el plan”.

En su discurso anunció que en el Polideportivo Provincial “vamos a construir el nuevo Centro Catamarca de Alto Rendimiento Deportivo, y vamos a avanzar con la reconversión de la Pista Olímpica de Atletismo”. También anticipó que se firmará con la Agap “un préstamo de 1200 millones para que Capresca y los Municipios que tengan terrenos con agua avancen con la construcción de viviendas”. En esta línea, también se lanzará “un programa para construir 200 viviendas dirigidas a matriculados” de Colegios profesionales.

En materia de seguridad, Jalil indicó que se sumarán 90 cámaras acompañadas por tótems en Valle Viejo y se incorporarán “80 vehículos con seguimiento satelital”. Por otra parte, resaltó el trabajo de la Comisión de Evaluadora para la selección de magistrados y funcionarios judiciales, a la cual se apunta agregar “más representes civiles con nuevas organizaciones” en las evaluaciones.

“Quiero invitar una vez más a todo el arco político a confluir en un diálogo constructivo. Catamarca hoy no necesita una cultura de la polémica o la circunstancia; Catamarca necesita una cultura política del diálogo con un sólo interés: atraer inversiones, mejorar el salario y crear más trabajo” concluyó su discurso en una clara alusión a la oposición.