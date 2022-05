El Municipio de Tinogasta, realizó el miércoles un nuevo operativo de los Programas “Municipio en Tu Barrio” y “Más Salud”, en barrio La Paz, que también incluyó a los vecinos de los barrios cercanos, como Comodoro Rivadavia, San Cayetano y Matadero.

La convocatoria contó con la atención de las principales áreas de gobierno y el equipo de salud del SEySAM Móvil; con las especialidades de medicina clínica, pediatría, obstetricia; psicología, fonoaudiología y pediatría. Además del Programa “Bienestar Animal”, a cargo de la secretaría de producción y el servicio gratuito de Peluquería.

Sobre, el trabajo de los trailers del Programa “Más Salud”, Viviana Castro, Directora del SEySAM, dijo que “Barrio La Paz y los barrios vecinos son muy convocantes, más de 90 personas fueron atendidas por los distintos especialistas, se pudo atender a todas las personas con turno”.

Además, resaltó que todas las especialidades brindan un servicio gratuito “la demanda de los médicos clínicos y pediatría; han sido muy alta, también por la necesidad que hay de acceder de forma privada”.

Vacunación

Viviana Castro, comentó que se está articulando con la Jefa del Área Programática N°10 y Karina Ortiz, a cargo del Área del Vacunatorio del Hospital para que el servicio de Vacunación Antigripal se realice de manera conjunta de acuerdo al cronograma de atención de cada operativo y la disponibilidad de dosis.

“El Programa Más Salud es un éxito porque acerca la salud al vecino que más lo necesita y pone a disposición el trabajo de los profesionales para poder llegar a todos”.

Desarrollo Social, presente

Por su parte, Viviana Cortez, Secretaria de Desarrollo y Hábitat Social, comentó sobre los distintos beneficios que se brindó a los vecinos. “Estos operativos abren la puerta a los vecinos para entrar a cada barrio, hemos recibido muchas demandas, además del Perchero Solidario, se incorporó el programa para Emprendedores, queremos apuntalar a los vecinos en un momento difícil de la economía para que puedan llevar a cabo sus ideas y proyectos”.

La Secretaría de Desarrollo Social, aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad a la próxima Feria “Fuerza Emprendedora”, que se realizará este sábado 7 de mayo en la Plaza Principal. Y que contará con una «Lotería del Emprendedor», a las 17 horas está previsto el encuentro que seguramente tendrá gran incorporación.

También se hizo entrega de lentes no recetados, que pueden servir de auxiliares hasta que las personas cuenten con lentes recetados indicados por el profesional correspondiente.

Viviana Cortez, comentó que se realizaron las inscripciones del Programa «Abrazar,» que lleva adelante la Secretaria de Inclusión y Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la Dra. Pamela López; que consiste en proporcionar materiales de calefacción a personas de bajos recursos.

Servicio de Escribanía

Fernanda Almada, Escribana Municipal de Gobierno, resaltó: “Estamos muy contentos porque hemos recibido muchas consultas, lo que demuestra el interés de la gente de la importancia de tener el título de propiedad, estamos buscando soluciones de acuerdo a la ubicación y la titularidad dominial de cada lote, en el corto plazo se podrá darle una respuesta a los vecinos”.

También se trabaja con la Provincia para la afectación al Régimen de Vivienda, “para poder afectar necesitamos que los inmuebles tengan un título en orden. Estamos trabajando en el Régimen Dominial de la provincia, el asesoramiento es gratuito, la carga de datos también; contemplado por la Ley Pierre”.

“Hay mucha conciencia de la gente en la necesidad de proteger la vivienda, el dominio. Hay zonas de Tinogasta que tenemos bastante títulos, toda aquella persona que tenga radicada su vivienda en la jurisdicción y que no tenga afectado al Régimen a otra propiedad podrá hacerlo de manera gratuita, por eso es que nuestro personal se estuvo capacitando para hacer ese apoyo a la Provincia, esto protege por deudas posteriores que por distintos motivos no se pueda pagar, con esta Ley la vivienda no se puede rematar de acuerdo al marco legal previsto el Código Civil desde 2015”.

“Bienestar Animal” y Focavit

Otra de las áreas de importante interés por los vecinos, ha sido la de Producción. En este sentido, el Secretario Dardo Morales; comentó que se ha desarrollado con éxito el Programa Bienestar Animal.

El mismo consta de la provisión de la vacuna antirrábica y antiparasitaria para los animales, “es un trabajo conjunto con la dirección de control de Zoonosis de la provincia para inyectar las vacunas, además se hace un control previo del animal para conocer la edad y no aplicar a aquellos que cuenten con un periodo inferior a los cuatro meses”.

También se realizó una tarea de concientización de las mascotas para que tenga un bienestar adecuado, en cuanto a higiene y para evitar el abandono de los animales.

Es importante aclarar, como señaló Morales que: “No hay rabia en Tinogasta, justamente la vacunación sirve para prevenirla, porque el que transmite la rabia es el murciélago, pero hasta el momento no hay ningún caso del virus”.

Finalmente, Dardo Morales, recordó que se encuentra disponible la inscripción para el Programa FOCAVIT que permite la distribución de plantas de vid a los productores y que en esta ocasión tuvo importante cantidad de consultas y entrega de plantas a los productores de la zona.

Equipo De Prensa y Comunicación

Municipio De Tinogasta