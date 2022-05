Vladimir Putin imaginaba un escenario bien distinto. La guerra en Ucrania debía finalizar este 9 de mayo, en el 77° aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. Pero este este lunes los festejos por el Día de la Victoria serán diferentes. Con una escenografía bélica más acotada, las miradas estarán puestas en los anuncios del presidente ruso sobre el nuevo curso del conflicto.

Mientras Ucrania denuncia la muerte de 60 civiles en un bombardeo ruso en una escuela de Lugansk, en la región separatista prorrusa del Dombás, Rusia celebrará el nuevo aniversario con un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

Según The Moscow Times, el acto contará con una cantidad significativamente menor de soldados y equipos en comparación con el año pasado. ¿El motivo? Las pérdidas sufridas en la guerra en curso en la vecina Ucrania.

“La reducción del desfile muestra que el gobierno ruso es consciente de las pérdidas y está tratando de gestionar cómo lidiar con ellas”, opinó Aglaya Snetkov, experta en política exterior rusa en el University College London.

Los tradicionales desfiles suelen ser utilizados por Moscú para promover la unidad nacional y mostrar su poderío militar, pero a diferencia de otros años se espera que este nuevo aniversario sirva para reorientar el conflicto. En Moscú, los trascendidos oscilan entre una movilización general para una guerra abierta o el anuncio de una consulta popular para la anexión a Rusia de las republicas separatistas de Lugansk y Dontetk.

Vehículos militares rusos con la característica letra Z que identifica a las tropas de Moscú (Foto: EFE)

Desfile en la Plaza Roja de Moscú por el Día de la Victoria

Las pocas noticias sobre el eventos se filtran a cuentagotas. Por ejemplo, se espera que un grupo de aviones de combate sobrevuele el centro de Moscú en forma de “Z”, la característica letra que aparece en los vehículos militares rusos en Ucrania.

The Moscow Times aseguró que la cantidad de aviones que participará en el desfile será mayor que la del año pasado, aunque el número de tropas y equipos de infantería será menor.

En 2021 participaron 191 vehículos militares y unos 12.000 efectivos. Pero este año habrá 129 vehículos militares y 10.000 efectivos, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Los discursos se centrarán en trazar paralelos entre la guerra de la Unión Soviética contra la Alemania nazi y cómo Rusia está ‘sola’ en su lucha contra el nazismo contemporáneo en Ucrania”, dijo Allyson Edwards, experta en militarismo ruso de la Universidad de Warwick en Gran Bretaña citada por la publicación independiente moscovita

La ausencia de mandatarios extranjeros en el desfile por el Día de la Victoria

En esta ocasión, el Día de la Victoria no tendrá la presencia de mandatarios extranjeros. Moscú dijo que no cursó invitaciones, pero no mencionó a la guerra para argumentar esta decisión. La respuesta oficial es que no se trata de un aniversario redondo.

En tanto, Ucrania teme que este 9 de mayo se anuncie una nueva ofensiva militar en su territorio. De hecho, la ciudad portuaria de Odesa se encuentra bajo un estricto toque de queda ante el miedo de nuevos ataques.

“Todo el mundo espera que suceda algo, tanto los enemigos de Putin como sus partidarios. Estas expectativas crearon un vacío que debe llenarse. Si no es así, Putin perderá políticamente”, dijo a la BBC el analista Abbas Gallyamov.

En el 77° aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi

Ucrania y Rusia se acusan de nazis

Mientras tanto, en el campo de la dialéctica, Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de nazis.

”Varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial la oscuridad retornó a Ucrania. En otra forma, bajo otros lemas, pero bajo el mismo objetivo. En Ucrania han hecho una sangrienta reconstrucción del nazismo”, denunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un mensaje difundido en su cuenta de Telegram.

El mandatario ucraniano acusó al Kremlin de “imitar fanáticamente” al régimen nazi. Rusia ha copiado “las ideas, acciones, palabras y símbolos” nazis y repite en su país los delitos de Hitler en un intento de superarlo para establecer un nuevo récord de xenofobia, odio, racismo y víctimas”, indicó.

La respuesta de Moscú fue en tonos similares. En un mensaje a los líderes y pueblos de varios países exsoviéticos, entre los cuales se dirigió al pueblo ucraniano, Putin alertó sobre “la inadmisibilidad de la revancha de los herederos ideológicos de quienes fueron vencidos en la Gran Guerra Patria”.

”Nuestro deber común es evitar el renacimiento del nazismo, que trajo tanto sufrimiento a la gente de diversos países. Es necesario conservar y transmitir (…) la verdad sobre los sucesos de la guerra, los valores espirituales comunes y las tradiciones de amistad y hermandad”, afirmó el mandatario, citado por el Kremlin.

Para Putin, el nazismo se encarna en Ucrania en las fuerzas ultranacionalistas que ganaron espacio en el Ejército ucraniano y que cuenta entre sus máximos exponentes al Batallón Azov, que se ha destacado en el actual conflicto por su resistencia en la ciudad de Mariúpol.